15 yıldır usta elleriyle ağaca şekil veriyor: Çalışırken her şeyi unutuyorum
Manisa’nın Demirci ilçesi Hoşçalar Mahallesinde yaşayan 50 yaşındaki Halil Yanar, evinin bir köşesindeki atölyesinde el aletleriyle ağaçlara şekil veriyor. El emeği göz nuru döken Halil Yanar’ın ağaçtan yaptığı mutfak ve süs eşyaları, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
Demirci'nin kırsal Hoşçalar Mahallesinde yaşayan Halil Yanar, el emeğinin yerini makine üretimine bırakmasına rağmen, halen evinin bir köşesindeki küçük atölyesinde el emeği göz nuru dökerek ahşaba şekil veriyor.