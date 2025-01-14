15 yıldır usta elleriyle ağaca şekil veriyor: Çalışırken her şeyi unutuyorum

Ahşap oymacılığına 15 yıl önce başlayan 3 çocuk babası Halil Yanar, ahlat, ardıç, gürgen ve pırnal meşesinden küçük el aletleri ve süs eşyaları yapıyor.

Halil Yanar, atölyesinde ahşaptan kaşık, kepçe, oklava, havan, hamur tahtası, testi, traktör, çaydanlık altı, kirman, pişirgeç, oyun kaşığı, at arabası gibi yüzlerce eşya yapıyor. Yaptığı eşyaların modellerini de kendi çizen Yanar, ürünlerini ilçede cumartesi günleri kurulan pazarda vatandaşların beğenisine sunarak satış yapıyor.