15 yıldır yangın çıkmamıştı: Armutlu'da ormanlar, 8 günde 3 kez yandı

"SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR"

Vali Hülya Kaya, açıklamasında şunları söyledi:



"Çıkan yangınların sebeplerini de araştırıyoruz. Son çıkan yangında henüz bir sebebe ulaşamadık. Buradaki elektrik akımından mı ortaya çıktı, rüzgar panelleri var onlardan kaynaklı çıkan bir arıza mı buna sebebiyet verdi? Bunların araştırmalarını sahada gerçekleştiriyoruz. Keçikayalıkları'nda meydana gelen yangında, 5 şüpheli tespit etmiştik. Adliyeye çıkarılan bu kişiler, serbest bırakıldı. Savcılığımız adli süreci başlattı. Bununla ilgili soruşturma devam ediyor. Buradaki ormanlarımızda ufacık bir yangında yayılma ihtimali çok yüksek. Biz İstanbul'dan, Bursa'dan helikopter istedik. Uçaklar istedik. Bütün bölgedeki iş makinelerini, itfaiyeleri buraya davet ettik. Çok hızlı şekilde müdahale etmemize rağmen, 25 hektarlık alanımızı kaybettik. Dolayısıyla çok dikkatli olmamız lazım. Gördüğümüz yangınları çok hızlı şekilde ihbar etmemiz lazım. Yalovalı hemşehrilerimize bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Yangın sırasında elinde kovalarla gelen, büyük küçük destek olan, buradaki köylülerimiz sulama tanklarına su doldurup gelip, yardımcı olan çiftçilerimize de teşekkür ediyorum. Bu yangını hep beraber söndürdük."