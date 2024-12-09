15 yıllık birikimini yarım saatte kaybetti: Ev alma hayaliyle çıktığı yolda dolandırıldı
Sivas'ta temizlik personeli olarak çalışan Şengül Gürbüz, ev satın almak isterken 1 milyon 380 bin TL dolandırıldı. 15 yıllık birikimini bir çırpıda kaybeden Gürbüz, yetkililerden gözyaşlarıyla yardım istedi.
İddiaya göre Sivas'ta yaşayan 3 çocuk annesi Şengül Gürbüz, bir sosyal medya platformunda satılık ev ilanı gördü. Yaklaşık 15 yıl boyunca biriktirdiği para ile ev almak isteyen Gürbüz, ilan sahibi ile iletişime geçerek içerisinde kiracı bulunan satın almak istediği evi inceledi.