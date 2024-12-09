15 yıllık birikimini yarım saatte kaybetti: Ev alma hayaliyle çıktığı yolda dolandırıldı

Olayı anlatan Şengül Gürbüz, “Sosyal medyadan ev ilanını gördük. Aradım ve eve bakmak istediğimizi söyledim, evde kiracı olduğunu söyledi. Kiracıyla görüştüm evi gezdim. O kişi sen eve bak beğenirsen tekrar konuşalım dedi. 1 milyon 550 bin liraya ilana koymuştu, biz pazarlık yaparak 1 milyon 400 bin TL ye düşürdük. Haftaiçi tapu işlemlerini yapalım, cuma günü de tapuya geçelim dedi. Cuma günü saat 15.30'da tapuya gittik, tapu da dolandırıldık. Çocuğum hasta ben o yüzden evi ucuz satıyorum dedi. Ev benim ama borcum olduğu için tapusunu dayımın üzerine verdim dedi. Benim 15 yıllık emeğim yarım saat içerisinde gitti. Üç gündür çok perişanız. 25 yaşındaki oğlum ayağından engelli, o haliyle akşama kadar çalışıyor. Bende onun da bir evi olsun ileride rahat etsin diye biriktiriyordum.” diye konuştu.