15 yıllık emeği bir dakika içinde heba oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar maskeli 2 kişi, bir besiciye ait ağıla girip 90 koyunu bir dakika içinde çaldı. Besici, 15 yıllık emeğinin bir dakika içinde mahvolduğunu dile getirip "Benim varım yoğum bu 90 hayvandı. Ne yapacağım bilemiyorum." diye dert yandı.

15 yıllık emeği bir dakika içinde heba oldu - 1

Şehitler Mahallesi'nde Besici Necati Bozkurt, sabah ağılına geldiğinde kapı kilidinin kırık olduğunu ve içerideki 90 koyunun çalındığını gördü.

Hemen güvenlik kamerasını inceleyen Bozkurt görüntülerde, yüzleri kar maskeli 2 kişinin koyunları çaldığını fark etti.

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15 yıllık emeği bir dakika içinde heba oldu - 2

Necati Bozkurt'un ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Polis ve jandarma, kimliği belirsiz şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

15 yıllık emeği bir dakika içinde heba oldu - 3

Geçimlerini sağladıkları tüm koyunlarının çalındığını söyleyen evli ve 8 çocuk babası Necati Bozkurt, güvenlik kamera görüntülerini izlediğini ve saat 03.05 gibi ağıla gelen hırsızların bir dakika içinde 90 koyunu çaldılarını dile getirdi.

15 yıllık emeği bir dakika içinde heba oldu - 4

"15 YILLIK EMEĞİMİ BİR GECEDE MAHVETTİLER"


Bozkurt, "15 yıllık emeğim, çocuklarımın rızkını hırsızlar bir gecede mahvettiler. Benim devletten tek ricam çocuklarımın hakkını hırsızlardan geri alsın. Devletten başka sığınacak kimsem yok. Benim varım yoğum bu 90 hayvandı. Ne yapacağım bilemiyorum." diye konuştu.

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