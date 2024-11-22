15 yıllık emeği bir dakika içinde heba oldu

"15 YILLIK EMEĞİMİ BİR GECEDE MAHVETTİLER"



Bozkurt, "15 yıllık emeğim, çocuklarımın rızkını hırsızlar bir gecede mahvettiler. Benim devletten tek ricam çocuklarımın hakkını hırsızlardan geri alsın. Devletten başka sığınacak kimsem yok. Benim varım yoğum bu 90 hayvandı. Ne yapacağım bilemiyorum." diye konuştu.