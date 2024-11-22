15 yıllık emeği bir dakika içinde heba oldu
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar maskeli 2 kişi, bir besiciye ait ağıla girip 90 koyunu bir dakika içinde çaldı. Besici, 15 yıllık emeğinin bir dakika içinde mahvolduğunu dile getirip "Benim varım yoğum bu 90 hayvandı. Ne yapacağım bilemiyorum." diye dert yandı.
Şehitler Mahallesi'nde Besici Necati Bozkurt, sabah ağılına geldiğinde kapı kilidinin kırık olduğunu ve içerideki 90 koyunun çalındığını gördü.
Hemen güvenlik kamerasını inceleyen Bozkurt görüntülerde, yüzleri kar maskeli 2 kişinin koyunları çaldığını fark etti.