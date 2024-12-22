150 kişinin can verdiği Palmiye Sitesi: Birçok husus dikkate alınmadan hazırlanmış, projeyi belediye onaylamış

6 Şubat depremlerinde yıkılan, 150 kişinin öldüğü Kahramanmaraş'taki Palmiye Sitesi’ne ilişkin mahkemenin istediği bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda, statik proje müellifi ve fenni mesulü olan tutuklu müteahhitin statik projeyi, depreme dayanıklı yapı tasarımı ve yapımı açısından kritik olan birçok hususu dikkate almadan hazırladığı ortaya çıktı. Projenin belediyenin ilgili birimleri tarafından da onaylandığı da belirtildi.

150 kişinin can verdiği Palmiye Sitesi: Birçok husus dikkate alınmadan hazırlanmış, projeyi belediye onaylamış - 1

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen ilk depremde 3 bloğunun yıkılması sonucu 150 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı Palmiye Sitesi’ne ilişkin tutuklu statik proje müellifi, fenni mesul ve müteahhit Ali Babaoğlu ile müteahhit Hacı Mehmet Ersoy (80) ve jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu’nun (54) tutuksuz yargılandığı Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ilk duruşmasında dosya, bilirkişi raporu için Pamukkale Üniversitesi’ne gönderildi.

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150 kişinin can verdiği Palmiye Sitesi: Birçok husus dikkate alınmadan hazırlanmış, projeyi belediye onaylamış - 2

8 kişiden oluşan bilirkişi heyeti, dosyadaki fotoğraf, video, belge ve deliller üzerinden yaptığı inceleme sonunda 45 sayfalık bir rapor hazırladı.

150 kişinin can verdiği Palmiye Sitesi: Birçok husus dikkate alınmadan hazırlanmış, projeyi belediye onaylamış - 3

"ASLİ KUSURLU OLDUĞU KANAATİNE VARILDI"

Mahkemeye gönderilen ve müteahhit, statik proje müellifi, fenni mesul belediye proje kontrol birimi sorumlularıyla, yapı kontrol birimi sorumlularının asli kusurlu gösterildiği raporda blokların zemin koşullarını dikkate alarak projelendirme ve uygulama yapılmadığı ortaya çıktı.

150 kişinin can verdiği Palmiye Sitesi: Birçok husus dikkate alınmadan hazırlanmış, projeyi belediye onaylamış - 4

Binanın ruhsat edinme sürecinde statik proje müellifinin, dava konusu blokların betonarme proje paftalarını depreme dayanıklı yapı tasarımı ve yapımı açısından kritik olan birçok hususu dikkate almadan hazırladığının tespit edildiği belirtildi.

150 kişinin can verdiği Palmiye Sitesi: Birçok husus dikkate alınmadan hazırlanmış, projeyi belediye onaylamış - 5

Raporda; yapı müteahhidinin ilgili yönetmelik hükümleri dikkate alınmadan hazırlanmış olan statik projeyi temin etmiş olması, yapıyı mimari projeye aykırı inşa etmiş olması, yapının inşa sürecinde kullanmış olduğu malzemenin beton ve çelik donatının standartta tanımlı kriterleri sağlamamakta olduğu ifade edildi.

150 kişinin can verdiği Palmiye Sitesi: Birçok husus dikkate alınmadan hazırlanmış, projeyi belediye onaylamış - 6

Statik proje müellifinin eksik ve hatalı hazırlanmış olan zemin etüt raporu ile yapının statik projesini hazırlamış olması ve hazırlamış olduğu statik projede ilgili yönetmelik hükümlerini dikkate almadığından, hazırlamış olduğu statik/betonarme projenin ruhsata esas olan mimari projeyle uyumlu olmadığı belirtildi.

150 kişinin can verdiği Palmiye Sitesi: Birçok husus dikkate alınmadan hazırlanmış, projeyi belediye onaylamış - 7

Raporun devamında ise "Fenni mesulün mimari projeye aykırı olarak yapının ağırlığını, taşıyıcı sistemini değiştirmiş olan tadilat ile yapının inşa edilmiş olması, ruhsata esas olan statik/betonarme projenin ruhsata esas olan mimari proje ile uyumlu olmaması, yapının inşa sürecinde kullanılmış olan beton ve çelik donatı için standartta tanımlı kriterleri sağlamamakta olması, ilgili yönetmelik hükümlerinin dikkate alınmamış olduğu statik/betonarme projeyi uygulamış olmasından ötürü asli kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

150 kişinin can verdiği Palmiye Sitesi: Birçok husus dikkate alınmadan hazırlanmış, projeyi belediye onaylamış - 8

Bilirkişi raporun sonunda jeoteknik rapor müellifinin 1999 tarihli etüt raporunun ilgili yönetmelik ve genelgenin hükümleri yönünden eksik ve hatalı olduğunu ancak kendilerine gönderilen dosyadaki betonarme hesap raporunda temel ve deprem hesaplarının bulunmaması nedeniyle etüt raporunun statik ve betonarme hesaplarda dikkate alınmış olduğuna dair bir bulgu elde edilemediği, bu nedenle de illiyet bağı kurulmasının mümkün olmadığı kaydedildi.

150 kişinin can verdiği Palmiye Sitesi: Birçok husus dikkate alınmadan hazırlanmış, projeyi belediye onaylamış - 9
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