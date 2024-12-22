150 kişinin can verdiği Palmiye Sitesi: Birçok husus dikkate alınmadan hazırlanmış, projeyi belediye onaylamış
6 Şubat depremlerinde yıkılan, 150 kişinin öldüğü Kahramanmaraş'taki Palmiye Sitesi’ne ilişkin mahkemenin istediği bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda, statik proje müellifi ve fenni mesulü olan tutuklu müteahhitin statik projeyi, depreme dayanıklı yapı tasarımı ve yapımı açısından kritik olan birçok hususu dikkate almadan hazırladığı ortaya çıktı. Projenin belediyenin ilgili birimleri tarafından da onaylandığı da belirtildi.
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen ilk depremde 3 bloğunun yıkılması sonucu 150 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı Palmiye Sitesi’ne ilişkin tutuklu statik proje müellifi, fenni mesul ve müteahhit Ali Babaoğlu ile müteahhit Hacı Mehmet Ersoy (80) ve jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu’nun (54) tutuksuz yargılandığı Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ilk duruşmasında dosya, bilirkişi raporu için Pamukkale Üniversitesi’ne gönderildi.