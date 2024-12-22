150 kişinin can verdiği Palmiye Sitesi: Birçok husus dikkate alınmadan hazırlanmış, projeyi belediye onaylamış

Raporun devamında ise "Fenni mesulün mimari projeye aykırı olarak yapının ağırlığını, taşıyıcı sistemini değiştirmiş olan tadilat ile yapının inşa edilmiş olması, ruhsata esas olan statik/betonarme projenin ruhsata esas olan mimari proje ile uyumlu olmaması, yapının inşa sürecinde kullanılmış olan beton ve çelik donatı için standartta tanımlı kriterleri sağlamamakta olması, ilgili yönetmelik hükümlerinin dikkate alınmamış olduğu statik/betonarme projeyi uygulamış olmasından ötürü asli kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.