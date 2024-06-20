150 liradan kapış kapış satılıyor, son kez pazar tezgahında yerini aldı! Doğu'nun yayla muzu her derde deva
Beyin, tiroit, kalp, karaciğer dostu olan ışkınlar Erzincan’da bu yıl son kez tezgâhlarda satışa çıkarıldı. Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş gibi illerin yanı sıra Erzincan’ın da yüksek rakımlı bölgelerinde doğal olarak yetişen ışkınlar, dağlardan bin bir emekle toplanıyor ve vatandaşlara ulaştırılıyor.
Doğu’nun yayla muzu olan ışkın her yıl havaların ısınmasıyla birlikte tezgâhları dolduruyor.