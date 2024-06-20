150 liradan kapış kapış satılıyor, son kez pazar tezgahında yerini aldı! Doğu'nun yayla muzu her derde deva

Beyin, tiroit, kalp, karaciğer dostu olan ışkınlar Erzincan’da bu yıl son kez tezgâhlarda satışa çıkarıldı. Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş gibi illerin yanı sıra Erzincan’ın da yüksek rakımlı bölgelerinde doğal olarak yetişen ışkınlar, dağlardan bin bir emekle toplanıyor ve vatandaşlara ulaştırılıyor.

150 liradan kapış kapış satılıyor, son kez pazar tezgahında yerini aldı! Doğu'nun yayla muzu her derde deva - 1

Doğu’nun yayla muzu olan ışkın her yıl havaların ısınmasıyla birlikte tezgâhları dolduruyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

150 liradan kapış kapış satılıyor, son kez pazar tezgahında yerini aldı! Doğu'nun yayla muzu her derde deva - 2

Kanserden, şeker hastalığına, kalpten karaciğere, iştahsızlıktan tiroit hastalığına her derde deva olan ışkınlar şifa deposu olarak vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

150 liradan kapış kapış satılıyor, son kez pazar tezgahında yerini aldı! Doğu'nun yayla muzu her derde deva - 3

Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş gibi illerin yanı sıra Erzincan’ın da yüksek rakımlı bölgelerinde doğal olarak yetişen ışkınlar, dağlardan bin bir emekle toplanıyor ve vatandaşlara ulaştırılıyor.

150 liradan kapış kapış satılıyor, son kez pazar tezgahında yerini aldı! Doğu'nun yayla muzu her derde deva - 4


Erzincan’da özellikle Kız Kalesi’nin çevresinde ışkınların doğal olarak yetiştiğini kaydeden seyyar satıcı İsa Kurt, ışkınların destesinin 150 TL’den alıcı bulduğunu söyledi.

150 liradan kapış kapış satılıyor, son kez pazar tezgahında yerini aldı! Doğu'nun yayla muzu her derde deva - 5


Işkınların bol miktarda C vitamini içerdiğini belirten Kurt, A, B1, B2, E ve K vitaminleri bakımından da zengin olan yayla muzunun mide bulantısına ve hazımsızlığa iyi geldiğini aktardı.

150 liradan kapış kapış satılıyor, son kez pazar tezgahında yerini aldı! Doğu'nun yayla muzu her derde deva - 6


Kurt, bu yıl ışkınların son kez tezgâhlarda yerini aldığının altını çizerek. “Işkını çoğu müşterimiz gelip alıp batı illerine götürüyor. Çoğu ışkını tedavi için kullanıyor. Işkının ayrıca grip ve ateşli hastalıklara karşı da tedavi edici etkisi olduğu belirtiliyor.” dedi.

150 liradan kapış kapış satılıyor, son kez pazar tezgahında yerini aldı! Doğu'nun yayla muzu her derde deva - 7


Işkın otu, vücuttaki inflamasyonu azaltmaya yardımcı olabilir. Bu özellik, özellikle eklem iltihapları gibi iltihaplı durumlar için faydalı olabilir.

150 liradan kapış kapış satılıyor, son kez pazar tezgahında yerini aldı! Doğu'nun yayla muzu her derde deva - 8

Antioksidanlar açısından zengindir. Antioksidanlar, serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını azaltabilir ve genel sağlığı destekleyebilir.Bağışıklık sistemini güçlendirebilecek bileşenler içerir. Bu, hastalıklara karşı vücudu koruma yeteneğini artırabilir.

150 liradan kapış kapış satılıyor, son kez pazar tezgahında yerini aldı! Doğu'nun yayla muzu her derde deva - 9

Işkın otunun bazı cilt koşullarını hafifletmeye yardımcı olabileceği öne sürülmüştür. Özellikle sedef hastalığı gibi inflamatuar cilt durumlarında kullanımı araştırılmaktadır.

150 liradan kapış kapış satılıyor, son kez pazar tezgahında yerini aldı! Doğu'nun yayla muzu her derde deva - 10

Bazı araştırmalar, işkın otunun kan şekerini düşürmeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. Bu nedenle, diyabet yönetimine yardımcı olabilecek bir bitki olarak görülmektedir.

150 liradan kapış kapış satılıyor, son kez pazar tezgahında yerini aldı! Doğu'nun yayla muzu her derde deva - 11

Işkın otunun bazı çalışmalarda kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabileceği bulunmuştur. Bu da kalp sağlığı için olumlu bir etki sağlayabilir.

150 liradan kapış kapış satılıyor, son kez pazar tezgahında yerini aldı! Doğu'nun yayla muzu her derde deva - 12

Işkın otu, sindirim sistemini destekleyebilecek lifler açısından zengindir.

150 liradan kapış kapış satılıyor, son kez pazar tezgahında yerini aldı! Doğu'nun yayla muzu her derde deva - 13

Sindirim sağlığını iyileştirerek kabızlık gibi sorunlara karşı etkili olabilir.

150 liradan kapış kapış satılıyor, son kez pazar tezgahında yerini aldı! Doğu'nun yayla muzu her derde deva - 14

Ancak, her bitkisel üründe olduğu gibi, işkın otunu kullanmadan önce bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir. Ayrıca, bitki bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir, bu nedenle dikkatli olunması gerekmektedir.

DAHA FAZLA GÖSTER