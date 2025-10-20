150 liradan tezgahta: Hafta sonuna göre geriledi

Çoğu müşterimiz palamut ve çinekop bekliyor ama bu senenin balıkları bunlar. Talep iyi, aynı şekilde devam ediyor. Havalar biraz soğursa işler daha da açılacak. Şimdilik sıcaklar yüzünden bazen oluyor bazen olmuyor ama yakında toparlanacağını düşünüyoruz" dedi.



Şinik, vatandaşlara her hafta en az bir kez balık tüketmeleri tavsiyesinde bulundu.