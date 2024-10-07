1500 lira ek gelir kazanmak isteyenler tuzağa düşüyor: “Türkiye’de yapımı yasak, 5 yıl hapis cezası var”
Türkiye’de sarmalık tütünün içime hazır hale getirilerek satılmasının yasak olmasına rağmen, “Evde tütün sararak para kazanın.” başlığıyla verilen iş ilanlarındaki artış dikkat çekti. Yasaktan habersiz olan vatandaşların, ek gelir düşüncesiyle yöneldiği ilanlar, dolandırıcıların yeni tuzağı haline geldi.
Ek gelir elde etmek isteyen vatandaşlar, dolandırıcıların hedefi olmaya devam ediyor.
Sarmalık kıyılmış tütünün, makaron içerisine doldurulup veya yaprak sigara kağıdına sarılarak satışa sunulması yasak.
Yasağa rağmen tütün dükkanlarında açık sigara satışı yaygınlaştı.Dükkanlarda genellikle paket başı ücretle makine ya da elle sarılan açık sigaralar satışa sunuluyor.