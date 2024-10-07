1500 lira ek gelir kazanmak isteyenler tuzağa düşüyor: “Türkiye’de yapımı yasak, 5 yıl hapis cezası var”

Türkiye’de sarmalık tütünün içime hazır hale getirilerek satılmasının yasak olmasına rağmen, “Evde tütün sararak para kazanın.” başlığıyla verilen iş ilanlarındaki artış dikkat çekti. Yasaktan habersiz olan vatandaşların, ek gelir düşüncesiyle yöneldiği ilanlar, dolandırıcıların yeni tuzağı haline geldi.

1500 lira ek gelir kazanmak isteyenler tuzağa düşüyor: “Türkiye’de yapımı yasak, 5 yıl hapis cezası var” - 1

Ek gelir elde etmek isteyen vatandaşlar, dolandırıcıların hedefi olmaya devam ediyor.

Sarmalık kıyılmış tütünün, makaron içerisine doldurulup veya yaprak sigara kağıdına sarılarak satışa sunulması yasak.

Yasağa rağmen tütün dükkanlarında açık sigara satışı yaygınlaştı.

Dükkanlarda genellikle paket başı ücretle makine ya da elle sarılan açık sigaralar satışa sunuluyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

1500 lira ek gelir kazanmak isteyenler tuzağa düşüyor: “Türkiye’de yapımı yasak, 5 yıl hapis cezası var” - 2

TÜRKİYE’DE YASAK

Gümrük işlemlerine tabi tutulmamış, kaçak tütünü satışa hazır hale getirmek için emek harcayan, yaptıkları iş ve kazancın yasa dışı olması nedeniyle suç işlediğinden habersiz vatandaşlara yönelik ilanlarda son dönemde artış yaşandı.

1500 lira ek gelir kazanmak isteyenler tuzağa düşüyor: “Türkiye’de yapımı yasak, 5 yıl hapis cezası var” - 3

Vatandaşlar, “Evde tütün sararak para kazanma” gibi ilan başlıklarıyla sosyal medyada dolandırıcıların hedefi haline geldi.

1500 lira ek gelir kazanmak isteyenler tuzağa düşüyor: “Türkiye’de yapımı yasak, 5 yıl hapis cezası var” - 4

PARA AKLAMA ARACI HALİNE GETİRDİLER

Evde tütün sarma işi ilanına başvuranlar, ilanı veren kötü niyetli kişilerin başlangıç ücreti olarak talep ettiği parayı gönderiyor ya da sardığı paket ücretinin ödenmemesiyle mağdur oluyor.

Bazıları da banka aracılığıyla hesap numarasına gönderdiği az miktarda para sonrası görüşmelerde mağdurların kişisel bilgisini edinip, para aklama amacıyla kullanıyor.
1500 lira ek gelir kazanmak isteyenler tuzağa düşüyor: “Türkiye’de yapımı yasak, 5 yıl hapis cezası var” - 5

HAPİS CEZASI UYARISI

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, “Tütün sarma işi, bir suçtur. 3-5 yıl hapis cezası var.” diyerek vatandaşlara uyarıda bulundu.

Bu işi yaparak hem suçlu hem de dolandırıcıların mağduru olmamaları konusunda vatandaşları uyaran Gündüz, “Kulaktan dolma, ‘komşu yapıyor, kazanıyor’ gibi söylemlerle ilanlara ilgi duyuluyor. Kaçak kıyılmış tütünü satış için içime hazır hale getirmek suçtur.” şeklinde konuştu.
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