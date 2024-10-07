1500 lira ek gelir kazanmak isteyenler tuzağa düşüyor: “Türkiye’de yapımı yasak, 5 yıl hapis cezası var”

HAPİS CEZASI UYARISI

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, “Tütün sarma işi, bir suçtur. 3-5 yıl hapis cezası var.” diyerek vatandaşlara uyarıda bulundu.

Bu işi yaparak hem suçlu hem de dolandırıcıların mağduru olmamaları konusunda vatandaşları uyaran Gündüz, “Kulaktan dolma, ‘komşu yapıyor, kazanıyor’ gibi söylemlerle ilanlara ilgi duyuluyor. Kaçak kıyılmış tütünü satış için içime hazır hale getirmek suçtur.” şeklinde konuştu.