1500 yıllık eserler ana vatanı Türkiye'ye dönüyor
İsviçre'de farklı soruşturmalar kapsamında ele geçirilen ve Milattan Sonra (MS) 4-7'nci yüzyıllar arasına tarihlenen kandil, 7 sikke ve 1 altın madalyon Türkiye'ye iade edildi.
İsviçre makamlarınca, ele geçirilen birtakım belgelerden hareketle kültür varlığı kaçakçılığına yönelik soruşturma başlatıldı.
Derinleştirilen soruşturma neticesinde bir suç şebekesince kültür varlıklarının özellikle Orta Doğu ülkelerinden toplanarak Avrupa'ya kaçırıldığı, söz konusu şebekede kaçak kazıcılar, tedarikçiler, aracılar, restorasyon uzmanları, sahte eser üreticileri, galeri sahipleri ve sanat tacirlerinin bulunduğu belirlendi.