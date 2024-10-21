15 Temmuz şehidinin babası: “Bu sabah en sevindirici haberlerden birini aldık”

“BİR ÇAKIL TAŞINI VERMEYİZ”

“15 Temmuz’u gerçekleştiren o hainlerin lideri, siyonistlerin uşağı Fethullah Gülen’e ‘öldü’ diyemiyorum. İnsan ölür, hayvan ölür fakat aşağıların aşağısında olan bu insana öldü diyemiyorum.” diye konuşan şehit babası, “Vatanımıza ihanet eden terör örgütleri bilsin ki; biz yanarız fakat küllerimizden yeniden doğarız. Bu vatanın değil bir parçasını vallahi bir çakıl taşını vermeyiz, bunu iyi bilsinler.” dedi.