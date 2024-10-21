15 Temmuz şehidinin babası: “Bu sabah en sevindirici haberlerden birini aldık”

Fetullahçı Terör Örgütü’nün elebaşı Fetullah Gülen, ABD’de öldü. 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Polis Özel Harekat Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in babası Yahya Yiğit, Gülen’in ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, “Bugün sabah en sevindirici haberlerden birini aldık. Bunun ölmesiyle inşallah örgüt dağılma noktasına gelecek.” dedi.

15 Temmuz şehidinin babası: “Bu sabah en sevindirici haberlerden birini aldık” - 1

Fetullahçı Terör Örgütü’nün lideri Fetullah Gülen, 1999’dan bu yana kaçak olarak yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri’nde öldü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15 Temmuz darbe girişimi, kumpas davaları ve birçok krizin arkasındaki isim olan Gülen’in ölümünün istihbarat kaynakları tarafından doğrulandığını açıkladı.

15 Temmuz 2016’daki kanlı darbe girişiminde FETÖ tarafından Ankara’daki Özel Harekat Daire Başkanlığı’na yapılan saldırıda şehit olan Polis Özel Harekat Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in babası Yahya Yiğit ölüm haberini, “Bugün en sevindirici haberlerden birini aldık.” ifadeleriyle değerlendirdi.

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15 Temmuz şehidinin babası: “Bu sabah en sevindirici haberlerden birini aldık” - 2

“BİR ÇAKIL TAŞINI VERMEYİZ”

“15 Temmuz’u gerçekleştiren o hainlerin lideri, siyonistlerin uşağı Fethullah Gülen’e ‘öldü’ diyemiyorum. İnsan ölür, hayvan ölür fakat aşağıların aşağısında olan bu insana öldü diyemiyorum.” diye konuşan şehit babası, “Vatanımıza ihanet eden terör örgütleri bilsin ki; biz yanarız fakat küllerimizden yeniden doğarız. Bu vatanın değil bir parçasını vallahi bir çakıl taşını vermeyiz, bunu iyi bilsinler.” dedi.

15 Temmuz şehidinin babası: “Bu sabah en sevindirici haberlerden birini aldık” - 3

“İNŞALLAH DAĞILMA NOKTASINA GELECEK”

Türk milletinin kanlı darbe girişiminde 251 şehit verdiğini anımsatan acılı baba, “Bunun ölmesiyle inşallah dağılma noktasına gelecek. Çünkü kötülük hiçbir zaman yeryüzünde baki olmamıştır. Ne yaparlarsa yapsınlar, Allah nurunu tamamlayacak.” şeklinde konuştu.

Şehit Cennet Yiğit’in acılı annesi ise, “Bir nebze içimize su serpildi.” ifadesini kullandı.
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