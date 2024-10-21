15 Temmuz şehidinin babası: “Bu sabah en sevindirici haberlerden birini aldık”
Fetullahçı Terör Örgütü’nün elebaşı Fetullah Gülen, ABD’de öldü. 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Polis Özel Harekat Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in babası Yahya Yiğit, Gülen’in ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, “Bugün sabah en sevindirici haberlerden birini aldık. Bunun ölmesiyle inşallah örgüt dağılma noktasına gelecek.” dedi.
Fetullahçı Terör Örgütü’nün lideri Fetullah Gülen, 1999’dan bu yana kaçak olarak yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri’nde öldü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15 Temmuz darbe girişimi, kumpas davaları ve birçok krizin arkasındaki isim olan Gülen’in ölümünün istihbarat kaynakları tarafından doğrulandığını açıkladı.
15 Temmuz 2016’daki kanlı darbe girişiminde FETÖ tarafından Ankara’daki Özel Harekat Daire Başkanlığı’na yapılan saldırıda şehit olan Polis Özel Harekat Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in babası Yahya Yiğit ölüm haberini, “Bugün en sevindirici haberlerden birini aldık.” ifadeleriyle değerlendirdi.