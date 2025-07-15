16-22 Temmuz ŞOK aktüel katalog: ŞOK marketlere; Ankastre set, kahve makinesi, oto süpürge, bavul çeşitleri, ana kucağı geliyor
ŞOK market aktüel katalogları, eksiklerini gidermek isteyenler tarafından her hafta bekleniyor. 16-22 Temmuz ŞOK aktüel ürünleri arasında gıdadan ev tekstile, mobilyadan dekorasyona, küçük ev aletlerinden pratik eşyalara kadar daha pek çok ürün yer alıyor. ŞOK'ta ayrıca ''Haftanın Win Ürünleri'' ve ''Ne Alırsan 25 TL'' fırsatları da bulunuyor. İhtiyacını uygun fiyata almak isteyenler ŞOK aktüel ürünler kataloğunun satışa çıkmasını bekliyor. İşte, ŞOK aktüel katalog 16-22 Temmuz...
Aktüel kataloglar hafta içi ve hafta sonu merakla bekleniyor. Her hafta yeni ürün yelpazesi ile müşterisini karşılayan ŞOK marketlere 16-22 Temmuz tarihleri için de her alanda değerlendirilecek forsatlar geliyor. Ankastre set 6.799 TL, mini fırın 1.999 TL, 8 raflı
çok amaçlı dolap 1.999 TL, poşet yapıştırıcı 149 TL, bavul çeşitleri 579/679/769 TL, motosiklet örtü brandası 299 TL, kahve köşesi 3.499 TL fiyatlarla bu hafta içi ŞOK reyonlarında satışta olacak.