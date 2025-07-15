16-22 Temmuz ŞOK aktüel katalog: ŞOK marketlere; Ankastre set, kahve makinesi, oto süpürge, bavul çeşitleri, ana kucağı geliyor

Aktüel kataloglar hafta içi ve hafta sonu merakla bekleniyor. Her hafta yeni ürün yelpazesi ile müşterisini karşılayan ŞOK marketlere 16-22 Temmuz tarihleri için de her alanda değerlendirilecek forsatlar geliyor. Ankastre set 6.799 TL, mini fırın 1.999 TL, 8 raflı

çok amaçlı dolap 1.999 TL, poşet yapıştırıcı 149 TL, bavul çeşitleri 579/679/769 TL, motosiklet örtü brandası 299 TL, kahve köşesi 3.499 TL fiyatlarla bu hafta içi ŞOK reyonlarında satışta olacak.