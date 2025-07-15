16-22 Temmuz ŞOK aktüel katalog: ŞOK marketlere; Ankastre set, kahve makinesi, oto süpürge, bavul çeşitleri, ana kucağı geliyor

ŞOK market aktüel katalogları, eksiklerini gidermek isteyenler tarafından her hafta bekleniyor. 16-22 Temmuz ŞOK aktüel ürünleri arasında gıdadan ev tekstile, mobilyadan dekorasyona, küçük ev aletlerinden pratik eşyalara kadar daha pek çok ürün yer alıyor. ŞOK'ta ayrıca ''Haftanın Win Ürünleri'' ve ''Ne Alırsan 25 TL'' fırsatları da bulunuyor. İhtiyacını uygun fiyata almak isteyenler ŞOK aktüel ürünler kataloğunun satışa çıkmasını bekliyor. İşte, ŞOK aktüel katalog 16-22 Temmuz...

16-22 Temmuz ŞOK aktüel katalog: ŞOK marketlere; Ankastre set, kahve makinesi, oto süpürge, bavul çeşitleri, ana kucağı geliyor - 1

Aktüel kataloglar hafta içi ve hafta sonu merakla bekleniyor. Her hafta yeni ürün yelpazesi ile müşterisini karşılayan ŞOK marketlere 16-22 Temmuz tarihleri için de her alanda değerlendirilecek forsatlar geliyor. Ankastre set 6.799 TL, mini fırın 1.999 TL, 8 raflı
çok amaçlı dolap 1.999 TL, poşet yapıştırıcı 149 TL, bavul çeşitleri 579/679/769 TL, motosiklet örtü brandası 299 TL, kahve köşesi 3.499 TL fiyatlarla bu hafta içi ŞOK reyonlarında satışta olacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

16-22 Temmuz ŞOK aktüel katalog: ŞOK marketlere; Ankastre set, kahve makinesi, oto süpürge, bavul çeşitleri, ana kucağı geliyor - 2

ŞOK AKTÜEL 16-22 TEMMUZ 2025

Mis Yarım Yağlı Tost Peyniri 195 TL

1 KG Anadolu Mutfağı Basmati Pirinç 57,50 TL

Namet Dana Kangal Sucuk 235 tL

Algida Usta Baklava ve Kadayıf 135 TL

Amigo Tuzlu/Tuzsuz Siyah Çekirdek 59,90 TL

Cafe Crown 3’ü 1 Arada Bidon Kahve 125 TL

Ülker Hanımeller Frambuaz Soslu 3'lü 44,50 TL

16-22 Temmuz ŞOK aktüel katalog: ŞOK marketlere; Ankastre set, kahve makinesi, oto süpürge, bavul çeşitleri, ana kucağı geliyor - 3

Dp Biberiye Şampuan 119 TL

Lastik Toka Çeşitleri 89 TL

Sleepy Extra Ultra Paket Bebek Bezi 299 TL

Neutrogena Sivilce Temizleyici Jel/ Bakım Kremi 65 TL

Aqua Bambu Kağıt Havlu 149 TL

Urban Care Duş Jeli Çeşitleri 79, 90 TL

Tursil Jel Deterjan 33 Yıkama 139 TL

Mintax Yoğun Çamasır Suyu 31,50 TL

16-22 Temmuz ŞOK aktüel katalog: ŞOK marketlere; Ankastre set, kahve makinesi, oto süpürge, bavul çeşitleri, ana kucağı geliyor - 4

Kızılay/Kınık Sade Maden Suyu 37,50 TL

Dimes Ekşi Elma/ Ananas 44,90 TL

Pepsi/ Yedigün Portakal 49,90 TL

Coca Cola Zero 59,90 TL

5L Saka Su 29,90 TL

16-22 Temmuz ŞOK aktüel katalog: ŞOK marketlere; Ankastre set, kahve makinesi, oto süpürge, bavul çeşitleri, ana kucağı geliyor - 5

Beyaz Ankastre Set 6.799 TL

Mini Fırın 1.999 TL

Bonjour Filtre Kahve Makinesi 1.599 TL

8 Raflı Çok Amaçlı Dolap 1.999 TL

Fonksiyonel Esnek Eviye Borusu 199 TL

Kapaksız Kavanoz 19,95/14,95 TL

16-22 Temmuz ŞOK aktüel katalog: ŞOK marketlere; Ankastre set, kahve makinesi, oto süpürge, bavul çeşitleri, ana kucağı geliyor - 6

6 Parça Kahvaltı Seti 399 TL

Poşet Yapıştırıcı 149 TL

Nino Salata ve Meyve Tabağı 149 TL

Çift Kişilik Penye Lastikli Çarşaf 179 TL

Pipetli Termos 499 TL

Koltuk Örtüsü 149 TL

Kadın Viskon Şort 100 TL

Klimalı Yastık 229 TL

16-22 Temmuz ŞOK aktüel katalog: ŞOK marketlere; Ankastre set, kahve makinesi, oto süpürge, bavul çeşitleri, ana kucağı geliyor - 7

Şarjlı Oto Süpürge 499 TL

Motosiklet Sele Brandası 75 TL

Oto Güneşlik Brandası 299 TL

Yazlık Cam Suyu 50 TL

Araç Bakım Ürünleri 50 TL

ABS Valizler 579/679/769 TL

16-22 Temmuz ŞOK aktüel katalog: ŞOK marketlere; Ankastre set, kahve makinesi, oto süpürge, bavul çeşitleri, ana kucağı geliyor - 8

İste Gelsin

Zümrüt Bahçe Balkon Seti Tekli Sandalye Kapuçino/Krem/Antrasit 1.999 TL

Lavin Köşe Takımı 7.299 TL

Elmas Çok Amaçlı Dolap Kahve Köşesi Meşe 3.499 TL

Doğal Sepet Beşik Krem Fransız Dantelli Set 2.999 TL

Oyuncaklı Ana Kucağı Kahve 1.199 TL

16-22 Temmuz ŞOK aktüel katalog: ŞOK marketlere; Ankastre set, kahve makinesi, oto süpürge, bavul çeşitleri, ana kucağı geliyor - 9

Haftanın Win Ürünleri

Lio Az Tuzlu Salamura Zeytin 100 TL

Mis Yoğurt Tam Yağlı Homojenize 105 TL

Ziyafe Kayseri Mutfağı Mantısı 99 TL

Nivea Canlandırıcı Gündüz Bakım Kremi 125 TL

Omo Active Fresh Sıvı Çamaşır Deterjanı Beyazlar/Renkliler 175 TL

16-22 Temmuz ŞOK aktüel katalog: ŞOK marketlere; Ankastre set, kahve makinesi, oto süpürge, bavul çeşitleri, ana kucağı geliyor - 10

Ne Alırsan 25 TL

Mis Çocuk Devam Sütü

Domates Rendesi

2 L Beyaz Sirke

Ülker Olala Sufle Kek/ Frambuazlı

Arko Krem

Mon Amour El Kremi

Selsil Pak Genel Amaçlı Temizleyici

Kutu

Silikon Çeşitleri

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