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16 Aralık 2018 - Tarihte bugün neler oldu?

ntv.com.tr

16 Aralık’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 16 Aralık’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?

  • 1

    16 ARALIK 1474

    16 ARALIK 1474
    Türk astronom ve matematikçi Ali Kuşçu, İstanbul'da öldü.
  • 2

    16 ARALIK 1724

    16 ARALIK 1724
    Türkiye'de ilk kitap (Vankulu Lügati) basıldı.
  • 3

    16 aralık 1770

    16 aralık 1770
    Alman besteci Ludwig Von Beethoven doğdu.
  • 4

    16 ARALIK 1920

    16 ARALIK 1920
    Çin'in kuzeybatısındaki Ganzu eyaletinde, 8,6 büyüklüğündeki depremde 100 bin kişi öldü.
  • 5

    16 ARALIK 1925

    16 ARALIK 1925
    Milletler Cemiyeti Konseyi, daha önce saptanan ''Brüksel Hattı''nı, Türkiye Irak sürekli sınırı olarak kabul etti. Bu karar uyarınca Musul, Irak'ta kaldı.
  • 6

    16 ARALIK 1932

    16 ARALIK 1932
    Samsun-Sivas demiryolu hattı işletmeye açıldı.
  • 7

    16 ARALIK 1949

    16 ARALIK 1949

    Ahmet Sukarno, Endonezya'nın ilk cumhurbaşkanı oldu.

  • 8

    16 ARALIK 1956

    16 ARALIK 1956
    Basın Yayın Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Katipliği yapan, mizah yazarı, romancı, gazeteci Ercüment Ekrem Talu, 68 yaşında İstanbul'da öldü.
  • 9

    16 ARALIK 1969

    16 ARALIK 1969
    İstanbul Boğaz Köprüsü 303 milyar liraya ihale edildi.
  • 10

    16 ARALIK 1996

    16 ARALIK 1996
    Kerkük Yumurtalık Boru Hattı yeniden açıldı.
  • 11

    16 ARALIK 2010

    16 ARALIK 2010

    ''Pembe Panter'' ve ''102'' gibi filmlere imza atan yönetmen Blake Edwards, 88 yaşında öldü.

  • 12

    16 ARALIK 2013

    16 ARALIK 2013

    Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde görev uçuşu gerçekleştiren askeri helikopter, yüksek gerilim hattı tellerine takılarak düştü. Kara Pilot Binbaşı Ahmet Duman, Kara Pilot Üsteğmen Emre Acar, Teknisyen Kıdemli Başçavuş Erdinç Salkım ve Teknisyen Başçavuş Hüseyin Uluçeşme şehit oldu.

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  • 13

    16 ARALIK 2014

    16 ARALIK 2014

    Pakistan'ın Peşaver kentinde Pakistan Talibanı mensupları, bir okula baskın düzenleyerek öğrenci ve öğretmenlerden oluşan 148 kişiyi katletti. Baskında 142 kişi yaralandı.

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  • 14

    16 ARALIK 2016

    16 ARALIK 2016

    İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yurt dışına çıkmak isterken yakalanan, terör örgütü KCK'nın sözde Türkiye sorumlusu olduğu belirtilen Sara Aktaş tutuklandı.

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