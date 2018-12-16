16 Aralık 2018 - Tarihte bugün neler oldu?
ntv.com.tr
16 Aralık’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 16 Aralık’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?
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16 ARALIK 1474Türk astronom ve matematikçi Ali Kuşçu, İstanbul'da öldü.
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16 ARALIK 1724Türkiye'de ilk kitap (Vankulu Lügati) basıldı.
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3
16 aralık 1770Alman besteci Ludwig Von Beethoven doğdu.
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16 ARALIK 1920Çin'in kuzeybatısındaki Ganzu eyaletinde, 8,6 büyüklüğündeki depremde 100 bin kişi öldü.
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5
16 ARALIK 1925Milletler Cemiyeti Konseyi, daha önce saptanan ''Brüksel Hattı''nı, Türkiye Irak sürekli sınırı olarak kabul etti. Bu karar uyarınca Musul, Irak'ta kaldı.
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6
16 ARALIK 1932Samsun-Sivas demiryolu hattı işletmeye açıldı.
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7
16 ARALIK 1949
Ahmet Sukarno, Endonezya'nın ilk cumhurbaşkanı oldu.
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16 ARALIK 1956Basın Yayın Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Katipliği yapan, mizah yazarı, romancı, gazeteci Ercüment Ekrem Talu, 68 yaşında İstanbul'da öldü.
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16 ARALIK 1969İstanbul Boğaz Köprüsü 303 milyar liraya ihale edildi.
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16 ARALIK 1996Kerkük Yumurtalık Boru Hattı yeniden açıldı.
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16 ARALIK 2010
''Pembe Panter'' ve ''102'' gibi filmlere imza atan yönetmen Blake Edwards, 88 yaşında öldü.
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16 ARALIK 2013
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde görev uçuşu gerçekleştiren askeri helikopter, yüksek gerilim hattı tellerine takılarak düştü. Kara Pilot Binbaşı Ahmet Duman, Kara Pilot Üsteğmen Emre Acar, Teknisyen Kıdemli Başçavuş Erdinç Salkım ve Teknisyen Başçavuş Hüseyin Uluçeşme şehit oldu.
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16 ARALIK 2014
Pakistan'ın Peşaver kentinde Pakistan Talibanı mensupları, bir okula baskın düzenleyerek öğrenci ve öğretmenlerden oluşan 148 kişiyi katletti. Baskında 142 kişi yaralandı.
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16 ARALIK 2016
İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yurt dışına çıkmak isterken yakalanan, terör örgütü KCK'nın sözde Türkiye sorumlusu olduğu belirtilen Sara Aktaş tutuklandı.