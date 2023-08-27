16 asırlık Taşköprü'nün sprey boya çilesi bitmiyor

"HİÇ HOŞ BİR GÖRÜNTÜ DEĞİL"

Bir arkadaşının düğünü için Adana'ya geldiğini ve ilk olarak Taşköprü'yü ziyaret ettiğini belirten Onur Dinç (29), "Buraya tarihi köprüyü görmek için geldik. Ancak köprünün üzerine sprey boyalarla yazılar yazılmış. Hiç hoş bir görüntü değil. Burada bir güvenlik yok. Bu durum, bana göre güvenlik zafiyeti sonucu olmuş. İstanbul'da böyle yapılar korunuyor. Keşke burada da güvenlik olsaydı; böyle görüntüler ile karşılaşmasaydık. Geldiğimize pişman olduk. Tarihimizle oynamasınlar" dedi.