16 asırlık Taşköprü'nün sprey boya çilesi bitmiyor
Adana'da Roma İmparatorluğu döneminde inşa edilen ve kentin önemli simgelerinden 16 asırlık tarihi Taşköprü'ye, yine sprey boyalarla yazılar yazıldı. Daha önce defalarca silinip temizlenmesine karşın yeniden yazı yazılmasına, tarihi yapının ziyaretçileri de tepki gösterdi.
Roma İmparatoru Hadrian tarafından, 384 yılında mimar Auxentius'a inşa ettirilip, Justinian Köprüsü adı verilen ve zamanla Taşköprü adını alan tarihi yapı, Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birleştiren, üzerinden hala ulaşımın sağlanabildiği, dünyanın en eski köprülerinden biri olma niteliği taşıyor.