16 günde 17 kez yanan evin gizemi çözüldü

Kastamonu'da 16 gün içerisinde 17 defa yanan evdeki yangınların, evde yaşayan aile üyelerinden biri tarafından çıkarıldığı anlaşıldı. Aile fertlerinden biri, Diyanet'ten yardım talebinde bulunmuştu.

Haberler - İHA 18.11.2021 - 12:56

16 günde 17 kez yanan evin gizemi çözüldü - 1

’nun merkez ilçesine bağlı Kurusaray köyünde yaşayan Dadaylı ailesinin evi, 1 haftada 6 kez yanması ile gündeme geldi.

16 günde 17 kez yanan evin gizemi çözüldü - 2

Merak konusu olan ev, 16 gün içerisinde tam 17 kez yandı. Küçük çapta çıkan yangınlara aile kendi imkanlarıyla müdahale etti.

16 günde 17 kez yanan evin gizemi çözüldü - 3

Yangınlar sebebiyle korku yaşadıklarını ifade eden Dadaylı ailesi, evdeki bütün eşyaları da sokağa çıkarttı. Üzeri branda ile örtülen eşyaların bazıları çıkan yangınlarda zarar gördü.

16 günde 17 kez yanan evin gizemi çözüldü - 4

Evin dışında, aileye ait ahır ve samanlıkta da yangınlar çıktı. Samanlıkta çıkan yangında 40 bin lira civarında saman, arpa, buğday gibi tahıl ürünlerinin yandığı belirlendi.

16 günde 17 kez yanan evin gizemi çözüldü - 5

ESRARENGİZ YANGINLARIN NEDENİ BELLİ OLDU

Evdeki çekyat, çiçeklik, buzdolabı, çekmece gibi yerlerde esrarengiz bir şekilde çıkan yangınlarla ilgili Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

16 günde 17 kez yanan evin gizemi çözüldü - 6

DİYANET'TEN YARDIM İSTEMİŞLERDİ

Yapılan araştırmalar neticesinde, yangınların evde yaşayan Dadaylı ailesinin bir üyesi tarafından esrarengiz bir durum oluşturma amacıyla çıkarıldığı tespit edildi.

Aile fertlerinden biri, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yardım talebinde bulunmuştu.

16 günde 17 kez yanan evin gizemi çözüldü - 7

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, aile üyeleri psikososyal destek almaları için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne yönlendirildiği belirtildi.

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