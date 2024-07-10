16 il için sağanak yağış uyarısı!

İstanbul'da çarşamba hava yine çok nemli, akşam yağmur var. Ankara'da gök gürültülü sağanaklar 3 gün daha devam edecek, su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı. İstanbul 33, Ankara 31 derece. İzmir'de sıcaklık gölgede 37 derece, rüzgarlar hala kuzeyden kuru esiyor. Bursa ve Antalya'nın iç kesimlerinde yaz sağanağı var. Bursa 34, Antalya 36 derece.