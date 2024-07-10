16 il için sağanak yağış uyarısı!
Ülkenin birçok noktasında sağanak yağışlar sürüyor, sıcaklıklar ortalamanın 4-6 derece üzerinde. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 il için sağanak yağış uyarısı yaptı. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
İstanbul'da çarşamba hava yine çok nemli, akşam yağmur var. Ankara'da gök gürültülü sağanaklar 3 gün daha devam edecek, su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı. İstanbul 33, Ankara 31 derece. İzmir'de sıcaklık gölgede 37 derece, rüzgarlar hala kuzeyden kuru esiyor. Bursa ve Antalya'nın iç kesimlerinde yaz sağanağı var. Bursa 34, Antalya 36 derece.