16 il için sağanak yağış uyarısı!

Ülkenin birçok noktasında sağanak yağışlar sürüyor, sıcaklıklar ortalamanın 4-6 derece üzerinde. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 il için sağanak yağış uyarısı yaptı. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

16 il için sağanak yağış uyarısı! - 1

İstanbul'da çarşamba hava yine çok nemli, akşam yağmur var. Ankara'da gök gürültülü sağanaklar 3 gün daha devam edecek, su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı. İstanbul 33, Ankara 31 derece. İzmir'de sıcaklık gölgede 37 derece, rüzgarlar hala kuzeyden kuru esiyor. Bursa ve Antalya'nın iç kesimlerinde yaz sağanağı  var. Bursa 34, Antalya 36 derece.

TÜRKİYE HABERLERİ

16 il için sağanak yağış uyarısı! - 2

16 İL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı tahminlere göre Artvin, Çankırı, Çorum, Erzurum, Giresun, Kars, Kastamonu, Ordu, Sinop, Sivas, Tokat, Yozgat, Bayburt, Bartın, Ardahanve Karabük için sağanak yağış bekleniyor.

16 il için sağanak yağış uyarısı! - 3

BÖLGE BÖLHE HAVA DURUMU

Marmara'da rüzgarlı ama nemli hava devam ediyor. Edirne 38, Çanakkale 37, Balıkesir 35, Kocaeli 33 derece. Çarşamba geç saatlerde ve sonraki günlerde kısa süreli yağmurlar da görülecek.

İç Anadolu'da kısım kısım ve kısa süreli etkili olan gök gürültülü yaz sağanakları 3 gün daha sürecek, bölgede sıcaklıklar 30-31 derece.

16 il için sağanak yağış uyarısı! - 4

Ege'de rüzgarlar sert, Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya tarafında sağanaklar başlıyor. Kıyılarda perşembe ve cuma nem artacak. Manisa 38, Muğla 37, Denizli 39, Aydın 41, Bodrum 38 derece.

16 il için sağanak yağış uyarısı! - 5

Akdeniz'de Isparta, Mersin'in iç kesimleri ve Kahramanmaraş boyunca da yaz sağanakları olacak. Adana 36, Kahramanmaraş 38, Isparta 33 derece. Mersin'de yüzde 65 nem oranı nedeniyle hissedilen sıcaklık 41 derece.

16 il için sağanak yağış uyarısı! - 6

Karadeniz'de Gümüşhana, Bayburt, Artvin, Bolu, Kastamonu kesiminde kuvvetli sağanak geşi var.  Bolu 27, Kastamonu ve Samsun 30, Trabzon 28 derece.

16 il için sağanak yağış uyarısı! - 7

Doğu Anadolu'da Erzincan-Erzurum-Kars-Van arasında yine kuvvetli yağışlar var, sele karşı dikkatli olunmalı. Erzurum 25, Malatya 36 derece. Güneydoğu'da şartlar değişmiyor, hava açık, Gaziantep 38, Diyarbakır ve Şanlıurfa 41 derece.

16 il için sağanak yağış uyarısı! - 8

10 TEMMUZ ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

16 il için sağanak yağış uyarısı! - 9

11 TEMMUZ PERŞEMBE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

16 il için sağanak yağış uyarısı! - 10

12 TEMMUZ CUMA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

16 il için sağanak yağış uyarısı! - 11

13 TEMMUZ CUMARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

16 il için sağanak yağış uyarısı! - 12

14 TEMMUZ PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

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