16 il için sarı kodlu uyarı: Kar geliyor (Bugün hava nasıl olacak?)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 16 il için sarı kodlu uyarı verdi. Hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece azalacağı öğrenilirken yurdun doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışların, yüksek kesimlerde kar yağışı, kentte ise karla karışık yağmur şeklinde görüleceği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.