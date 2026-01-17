16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın 15 yaşındaki katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

Atlas'ı daha önceden tanımadığını söyleyen E.Ç., "Ben de üzerimde bulunan bıçağı çıkartarak salladım. Karnına bir kez bıçağı vurdum. Sonrasında çocuğu yere yatırdılar." dedi.

15 yaşındaki saldırgan kendisinin de dövüldüğünü ileri sürdü.

Olayın ardından cinayetin işlendiği yerde beklemeye başladığını anlatan katil zanlısı yanında bulunan arkadaşının bıçağı kendisine vermesini söylediğini belirterek, "Ben de elimdeki bıçağı ona verdim. Bıçağı elinde tutarken kafede bulunanlar bıçağı yere atmasını söylediler. Arkadaşım da bıçağı yere attı. Polisler geldiğinde beni kafede yakaladılar. Bıçağı teslim aldılar." ifadelerini kullandı.