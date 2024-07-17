16 yaşındaki Barlas hayatını kaybetti! Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızının serbest kalmasına itiraz

İstanbul Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki'nin ölümüne neden Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık kaza sonrası serbest bırakılmıştı. Ölen gencin ailesi Kınık'ın tutuklanması için savcılığa başvuru yaptı.

16 yaşındaki Barlas hayatını kaybetti! Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızının serbest kalmasına itiraz - 1

9 Temmuz'da İstanbul Beykoz'da meydana gelen kazada 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki hayatını kaybetti.

Onun ölümüne neden olan sürücünün Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık olduğu ortaya çıktı.

Kınık'ın kaza sonrası serbest bırakılmasına ölen gencin ailesi tepkili.

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16 yaşındaki Barlas hayatını kaybetti! Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızının serbest kalmasına itiraz - 2

Çeki arkadaşının kullandığı motosikletteydi. Kaskı takılı değildi.

Kazaya ilişkin hazırlanan raporda, iki sürücü de yüzde 50 kusurlu bulundu.

16 yaşındaki Barlas hayatını kaybetti! Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızının serbest kalmasına itiraz - 3

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Zehra Kınık çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Avukat Uysal Uğurlu, "Şüphelinin serbest bırakıldığını duydum. Hukukçu olarak vicdanları yaralayan bir durum. Zira ölüme sebebiyet verme var." dedi.

Çeki'nin ailesi ise savcılığa başvuru yaparak Kınık'ın serbest bırakılmasına itiraz etti.

16 yaşındaki Barlas hayatını kaybetti! Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızının serbest kalmasına itiraz - 4

Batın Barlas Çeki'nin dedesi Rıza Doğan, "Bir şeyler kapatılmaya çalışılıyor ama şunu unutmayalım, Allah katında görüntüler mevcut. Hiçbir şeyi saklayamayacağız. Bu bize imtihandır. Bundan sonraki süreçte hem bizim, hem de onların imtihanı başlıyor. Hepimiz perişanız. Kelimeler kifayetsiz kalıyor." diyerek tahliye kararına tepkisini dile getirdi.

16 yaşındaki Barlas hayatını kaybetti! Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızının serbest kalmasına itiraz - 5

Aile hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.

Batın Barlas Çeki'nin anneannesi Havva Doğan, "Acı çok büyük, adalet bekliyoruz. O hanımefendinin bu kazaya sebebiyet verdiğini gördüm, yol benim torunumundu." dedi.

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