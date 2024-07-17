16 yaşındaki Barlas hayatını kaybetti! Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızının serbest kalmasına itiraz
İstanbul Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki'nin ölümüne neden Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık kaza sonrası serbest bırakılmıştı. Ölen gencin ailesi Kınık'ın tutuklanması için savcılığa başvuru yaptı.
9 Temmuz'da İstanbul Beykoz'da meydana gelen kazada 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki hayatını kaybetti.
Onun ölümüne neden olan sürücünün Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık olduğu ortaya çıktı.
Kınık'ın kaza sonrası serbest bırakılmasına ölen gencin ailesi tepkili.