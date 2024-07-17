16 yaşındaki Barlas hayatını kaybetti! Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızının serbest kalmasına itiraz

Batın Barlas Çeki'nin dedesi Rıza Doğan, "Bir şeyler kapatılmaya çalışılıyor ama şunu unutmayalım, Allah katında görüntüler mevcut. Hiçbir şeyi saklayamayacağız. Bu bize imtihandır. Bundan sonraki süreçte hem bizim, hem de onların imtihanı başlıyor. Hepimiz perişanız. Kelimeler kifayetsiz kalıyor." diyerek tahliye kararına tepkisini dile getirdi.