16 yaşındaki Ceren’in ölümünde iki kişiye müebbet hapis

Savunmaların ardından karar açıklandı. Tutuklu sanıklar Sinan Özen ve Tahir Yıldız, 'Çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olayda olası kast olması sebebiyle, ceza müebbet hapis cezasına çevrildi. Sanıklar “Çocuğun cinsel istismarı” suçundan önce 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak cinsel istismarın birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi nedeniyle, bu cezaları 24 yıl hapse yükseltildi.

Heyet, sanıklara “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırırken, eylemlerini çocuğa karşı ve birden fazla kişi tarafından birlikte işlemesi sebebiyle bu cezaları da 5 yıl hapis olarak değiştirildi. Sanığın eylemini cinsel amaçla işlemesi sebebiyle ceza artırıldı ve 7 yıl 6 ay hapse çevrildi. Yıldız ve Özen, “Uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma” suçundan ise 5 yıl hapis ve 1000 gün karşılığı adli para cezasına çarptırıldı. Böylelikle, 2 sanığa toplam olarak ayrı ayrı müebbet ve 36,5 yıl hapis cezası verildi. Tutuksuz sanıklardan Mehmet G., “Suçu bildirmemek” suçundan 10 ay hapse çarptırıldı, Ceren'in ruhsal bakımdan engelli olması sebebiyle cezası 1 yıl hapse çevrildi. Diğer sanıklar beraat etti.