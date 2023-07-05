16 yaşındaki Ceren’in ölümünde iki kişiye müebbet hapis
İzmir’in Bornova ilçesinde 16 yaşındaki Ceren Duman’ın yaşamını yitirmesiyle ilgili olarak tutuklu bulunan Sinan Özen ve Tahir Yıldız, 4 farklı suçtan ayrı ayrı müebbet ve 36,5’ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İzmir’de engelli olan Ceren Duman’ın ölümüyle ilgili olarak görülen davada karar çıktı.
Olay, 21 Ağustos 2021'de, Işıkkent Polis Merkezi Amirliği'ne gelen Sinan Özen'in, engelli olan Ceren Duman'ı arkadaşı Tahir Yıldız'la birlikte moloz döküm sahasına gömdüklerini söylemesiyle ortaya çıktı.
İtiraf üzerine harekete geçen polis, Özen ve Yıldız'ı gözaltına aldı. Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm sahasında yapılan aramada, Duman'ın cesedi bulundu. İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morgunda yapılan ön incelemede Duman'ın vücudunda yara ve darp izine rastlanmadı. Ancak Ceren Duman'ın boğazında peçete olduğu belirlendi.