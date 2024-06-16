Bakırköy’de 16 yaşındaki genç kıza bıçaklı saldırı

İstanbul Bakırköy’de Halil U. isimli kişi, eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen Delila A’yı bıçakladı. Saldırının ardından Delila A. hastaneye kaldırılırken Halil U. ise Esenyurt’ta yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan saldırgan, tutuklandı.

Bakırköy’de 16 yaşındaki genç kıza bıçaklı saldırı - 1

İstanbul’da 16 yaşındaki Delila A, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Halil U. tarafından bıçaklandı.

Olay, 14 Haziran Cuma günü 13.45 sıralarında Zeytinlik Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Halil U. konuşmak için eski sevgilisi Delila A’nın yanına geldi.

Delila A. konuşmak istemeyince eski sevgililer arasında tartışma çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bakırköy’de 16 yaşındaki genç kıza bıçaklı saldırı - 2

Tartışmanın ardından Halil U. elindeki bıçakla Delila A’yı karnından bıçakladı.

Halil U’nun bıçakla kız arkadaşını yaralamasının ardından tekrar geri gelip Delila A’ya saldırdığı öne sürüldü.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bakırköy’de 16 yaşındaki genç kıza bıçaklı saldırı - 3

Delila A. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri ise Halil U. hakkında yakalama çalışması başlattı.
Bakırköy’de 16 yaşındaki genç kıza bıçaklı saldırı - 4

Halil U. aynı gün içerisinde Esenyurt’ta yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan şüpheli Halil U. adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan saldırgan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaralı Delila A’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bakırköy’de 16 yaşındaki genç kıza bıçaklı saldırı - 5
DAHA FAZLA GÖSTER