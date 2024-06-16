Bakırköy’de 16 yaşındaki genç kıza bıçaklı saldırı
İstanbul Bakırköy’de Halil U. isimli kişi, eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen Delila A’yı bıçakladı. Saldırının ardından Delila A. hastaneye kaldırılırken Halil U. ise Esenyurt’ta yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan saldırgan, tutuklandı.
İstanbul’da 16 yaşındaki Delila A, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Halil U. tarafından bıçaklandı.
Olay, 14 Haziran Cuma günü 13.45 sıralarında Zeytinlik Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre, Halil U. konuşmak için eski sevgilisi Delila A’nın yanına geldi.Delila A. konuşmak istemeyince eski sevgililer arasında tartışma çıktı.