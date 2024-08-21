16 yaşındaki Melih ihmal kurbanı mı? Sitede elektrik akımına kapılıp can verdi

“OLAN ÇOCUĞA OLDU”

Site sakinlerinden Ayfer Timin, akşam yaşanan seslerle dışarıya çıktığını belirterek, “Olay günü burası ana baba günü gibiydi. Çocuk elektrik akımına kapılmış. Ben buradaki evi alalı iki buçuk yıl oldu. İki buçuk yıldır ihmaller bitmiyor. Hatta havuzumun kabloları bile içinde geziyor. Defalarca toplantı yapalım istedik. ‘Eğer bu işi yapamıyorsanız, bırakın’ dedim. Yani aşırı derecede ihmalkarlık var; asansöründen, havuzundan tutun yani çevre düzenlemesinden tutun ve bu direk maalesef. Bu direkte daha önce bir bayan hafif bir titreşim yaşamış o da paylaşmış ama olan çocuğa oldu. Site yönetimine defalarca söyledik ama kimse dinlemedi. Havuz için 'defalarca para topladınız, bu kablolar suyun içinde gizlenmemiş, bu çocukların canı bu kadar ucuz mu' dedik. 'Yapılacak' dediler ama yapılmadı.” diye konuştu.