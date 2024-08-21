16 yaşındaki Melih ihmal kurbanı mı? Sitede elektrik akımına kapılıp can verdi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 16 yaşındaki Melih Ayvaz, site içinde dokunduğu aydınlatma direğinde elektrik akımına kapıldı. İhmale kurban gittiği iddia edilen çocuk, gözyaşları arasında toprağa verildi.

16 yaşındaki Melih ihmal kurbanı mı? Sitede elektrik akımına kapılıp can verdi - 1

Kuşadası’nda site içinde bulunan direkteki kaçak akım, 16 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı.

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16 yaşındaki Melih ihmal kurbanı mı? Sitede elektrik akımına kapılıp can verdi - 2

Olay, Ege Mahallesi’nde bulunan bir site içerisinde dün gece saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, site içerisindeki aydınlatma direğine dokunan 16 yaşındaki Melih Ayvaz, kaçak elektrik akımına kapıldı.
16 yaşındaki Melih ihmal kurbanı mı? Sitede elektrik akımına kapılıp can verdi - 3

Durumu fark eden site sakinleri hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayvaz’ı ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırdı ancak çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

16 yaşındaki Melih ihmal kurbanı mı? Sitede elektrik akımına kapılıp can verdi - 4

Çocuğun ölümü büyük üzüntüye neden olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, site yönetiminin savcılık tarafından ifadesinin alındığı öğrenildi.

16 yaşındaki Melih ihmal kurbanı mı? Sitede elektrik akımına kapılıp can verdi - 5

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Elektrik akımına kapılarak hayata veda eden Ayvaz, Kuşadası Ege Mahallesi Akkuş Camisi’nde öğlen namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Mahallesi Mezarlığı’nda sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

16 yaşındaki Melih ihmal kurbanı mı? Sitede elektrik akımına kapılıp can verdi - 6

“OLAN ÇOCUĞA OLDU”

Site sakinlerinden Ayfer Timin, akşam yaşanan seslerle dışarıya çıktığını belirterek, “Olay günü burası ana baba günü gibiydi. Çocuk elektrik akımına kapılmış. Ben buradaki evi alalı iki buçuk yıl oldu. İki buçuk yıldır ihmaller bitmiyor. Hatta havuzumun kabloları bile içinde geziyor. Defalarca toplantı yapalım istedik. ‘Eğer bu işi yapamıyorsanız, bırakın’ dedim. Yani aşırı derecede ihmalkarlık var; asansöründen, havuzundan tutun yani çevre düzenlemesinden tutun ve bu direk maalesef. Bu direkte daha önce bir bayan hafif bir titreşim yaşamış o da paylaşmış ama olan çocuğa oldu. Site yönetimine defalarca söyledik ama kimse dinlemedi. Havuz için 'defalarca para topladınız, bu kablolar suyun içinde gizlenmemiş, bu çocukların canı bu kadar ucuz mu' dedik. 'Yapılacak' dediler ama yapılmadı.” diye konuştu.

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