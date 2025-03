16 yaşındaki Melisa 2 yıldır motosiklet tamir ediyor:" Kız motosiklet tamircisi mi olur" diyorlar ama babasından meslek öğreniyor

"MOTORU SÖKEBİLİYOR"

İbrahim Güzel, kızının kendisine gelip, yanında çalışmak istediğini ancak buna karşı çıktığını anlattı. Güzel, "Biraz pis iş, sen yapamazsın. Bir bayan olarak uğraşamazsın, yapamazsın. Bence başka bir işe verelim, dedim. Hatta kuaföre verdik. Kuaförde fazla çalışamadı, tekrar geldi buraya. Zaten seviyor, motora binmeyi seviyor, bisikletle uğraşmayı seviyor. Her seferinde gönderiyordum, 'Dersine daha çok çalış' diyordum. 'Baba dersimi de yaparım, işimi de yaparım, bana fırsat ver.' dedi. O şekilde bisikletten başladı. Ondan sonra motora başladı. Devam etmeye başladı. Beni şaşırttı. Yani hiç ummuyordum yani o kadar alışacağını. Bayağı güzel de ilerledi, her şeyi hemen hemen öğrendi. Bugün motoru sökebiliyor, istediğimiz şeyi söküp takabiliyor. Her şeyi yapabiliyor" dedi.