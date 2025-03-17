16 yaşındaki Melisa 2 yıldır motosiklet tamir ediyor:" Kız motosiklet tamircisi mi olur" diyorlar ama babasından meslek öğreniyor
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde lise öğrencisi Melisa Güzel (16), okuldan arta kalan zamanında babasının yanında 2 yıldır motosiklet ve bisiklet tamirciliği yapıyor. Melisa Güzel, "Çok şaşırıyorlar beni görenler. Diyorlar, 'Kız motosiklet tamircisi mi olur, nasıl yapıyorsun, nasıl öğrendin' diyorlar. Aslında zor değil. Bilmek, öğrenmek isteyene kolay. Yani şaşırılacak bence hiçbir şey yok" dedi.
Marmaraereğlisi ilçesinde İbrahim Güzel (50), 3'ü erkek 4 çocuğundan Mustafa Güzel (27) ile birlikte açtıkları iş yerinden motosiklet ve bisiklet tamirciliği yapıyor. 20 yıldır tamircilik yapan Güzel'in kızı İstanbul'un Silivri ilçesi Necip Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Melisa Güzel de okuldan arta kalan zamanlarında babası ve ağabeyinin yanına gidip motosiklet ve bisiklet tamir ediyor.