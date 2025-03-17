16 yaşındaki Melisa 2 yıldır motosiklet tamir ediyor:" Kız motosiklet tamircisi mi olur" diyorlar ama babasından meslek öğreniyor

"ZOR DEĞİL"

Lisede ulaştırma, lojistik ve iç-dış ticaret okuduğunu belirten Melisa Güzel, okulla çalıştığı yerin bir ilgisi olmadığın belirtti. Derslerinde başarılı olduğunu söyleyen Melisa, "Önceden de motosiklet tamircisi olmak istiyordum, babamın yanında çalışmak istiyordum. Bu bölümü sonradan seçtim, bir bağlantısı yok aslında. O mesleği yaptıktan sonra tekrar gelip burada babamın yanında çalışacağım. Çok şaşırıyorlar beni görenler. Diyorlar, 'Kız motosiklet tamircisi mi olur, nasıl yapıyorsun, nasıl öğrendin' diyorlar. Aslında zor değil. Bilmek, öğrenmek isteyene kolay. Yani şaşırılacak bence hiçbir şey yok. Her kadın her istediğini yapabilir. Ben de bunu yapıyorum. Arkadaşlarım dışarıda eğleniyor, ben de burada eğleniyorum. Benim eğlenme kaynağım burası. Onların dışarısı olabilir. Ben de dışarı çıkıyorum tabii ki. Geziyoruz, eğleniyoruz ama burayı daha çok seviyorum, buraya daha çok vakit ayırıyorum. Arkadaşlarım da iyi karşılıyorlar, 'yaparsın bunu, edersin, senin arkandayız, destekliyoruz' diyorlar. Çok fazla desteklerini duydum onların da. Onlar zaten benim bu yollara gelmemi sağladı. Onlara da çok teşekkür ederim. Zorlandığımda en büyük desteği babamdan alıyorum. Babam benim en büyük destekçim. Dağ gibi durdu diyebiliriz aslında. Çok teşekkür ona da buralara gelmemi sağladığı için" dedi.





