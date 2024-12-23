16 yıl sonra ilk: Sular altında kalan köy bu sefer de karlar altında

Sivas'ın Hafik ilçesinde, Pusat-Özen Barajı altında kalan köyün eski yerleşim alanındaki kuraklık nedeniyle ciddi şekilde düştü. Tamamen ortaya çıkan köy, 16 yıl sonra ise beyaza büründü.

16 yıl sonra ilk: Sular altında kalan köy bu sefer de karlar altında - 1

İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Pusat köyüne, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Pusat Deresi ve Madenköy Çayı üzerine sulama amaçlı kurulan barajın 2008 yılında tamamen dolmasıyla bazı yapılar su altında kaldı, yerleşim yeri ise yaklaşık 200 metre üst kısma taşındı.

TÜRKİYE HABERLERİ

16 yıl sonra ilk: Sular altında kalan köy bu sefer de karlar altında - 2

Kuraklığın ve tarımsal sulamanın etkisiyle barajda su seviyesi ciddi oranda düştü.

16 yıl sonra ilk: Sular altında kalan köy bu sefer de karlar altında - 3

Pusat köyü 16 yıldır su içinde kaldığı için sadece minaresinin uç kısmı görünen cami ve bazı yapılar, su seviyesinin düşmesiyle tamamen ortaya çıktı.

16 yıl sonra ilk: Sular altında kalan köy bu sefer de karlar altında - 4

Suyla kaplı olan köy ve caminin iç kısmı şimdi de karla kaplandı. Yıllardır su içinde kalan köprünün altından tekrar su akmaya başladı.

16 yıl sonra ilk: Sular altında kalan köy bu sefer de karlar altında - 5

Suların çekilmesiyle ortaya çıkan evler, köy çeşmeleri, ağaçlar beyaza bürünmesiyle güzel görüntü oluşturdu.

16 yıl sonra ilk: Sular altında kalan köy bu sefer de karlar altında - 6
16 yıl sonra ilk: Sular altında kalan köy bu sefer de karlar altında - 7
16 yıl sonra ilk: Sular altında kalan köy bu sefer de karlar altında - 8
16 yıl sonra ilk: Sular altında kalan köy bu sefer de karlar altında - 9
16 yıl sonra ilk: Sular altında kalan köy bu sefer de karlar altında - 10
16 yıl sonra ilk: Sular altında kalan köy bu sefer de karlar altında - 11
16 yıl sonra ilk: Sular altında kalan köy bu sefer de karlar altında - 12
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