16 yıl sonra ilk: Sular altında kalan köy bu sefer de karlar altında
Sivas'ın Hafik ilçesinde, Pusat-Özen Barajı altında kalan köyün eski yerleşim alanındaki kuraklık nedeniyle ciddi şekilde düştü. Tamamen ortaya çıkan köy, 16 yıl sonra ise beyaza büründü.
İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Pusat köyüne, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Pusat Deresi ve Madenköy Çayı üzerine sulama amaçlı kurulan barajın 2008 yılında tamamen dolmasıyla bazı yapılar su altında kaldı, yerleşim yeri ise yaklaşık 200 metre üst kısma taşındı.