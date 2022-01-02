16 yıldır her gün 9 saatini asansörde geçiriyor

Bursa’da bir hastanede asansör görevlisi olarak çalışan Erbay Demir, 16 yıldır her gün 9 saatini 2 metrekarelik asansörde geçiyor. Asansörle tüm gün hastaları taşıyan Demir, asansörden bir an olsun ayrılmıyor.

Haberler - İHA 02.01.2022 - 10:38

16 yıldır her gün 9 saatini asansörde geçiriyor - 1

’da özel bir hastanede çalışan Erbay Demir, asansör görevlisi olarak her gün asansörle hastaları taşıyor.

16 yıldır her gün 9 saatini asansörde geçiriyor - 2

Asansörün içinde yaşayan Demir, asansörden bir an olsun ayrılmıyor.

16 yıldır her gün 9 saatini asansörde geçiriyor - 3

Gelen hastaları asansörle ameliyathanelere ve servis katlarına çıkarırken bu şekilde günde yüzlerce kez asansörle katlar arasında kilometrelerce yolculuk yapıyor.

16 yıldır her gün 9 saatini asansörde geçiriyor - 4

Hasta taşıdığı için asansörden ayrılmayan Erbay Demir, çayını bile asansörde içiyor.

16 yıldır her gün 9 saatini asansörde geçiriyor - 5

Bu zamana kadar asansörle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve çok sayıda tanınmış kişiyi taşıdığı oldu. Demir, asansör hücreyi andırsa da, işini severek yaptığını belirtti.

16 yıldır her gün 9 saatini asansörde geçiriyor - 6

Emekli olana kadar bu işi yapacağını söyleyen Erbay Demir, "Her gün 2 metrekarelik alanda 9 saatim geçiyor. İşe başladığımda saçlarım simsiyahtı, şimdi bembeyaz. Bu asansörle cumhurbaşkanını, başbakanı, çeşitli sanatçıları çıkarttım. 2 metrekarelik alanda çalışmaktan sıkılıyorum, ama ekmek parası için katlanıyoruz" dedi.

16 yıldır her gün 9 saatini asansörde geçiriyor - 7
16 yıldır her gün 9 saatini asansörde geçiriyor - 8
16 yıldır her gün 9 saatini asansörde geçiriyor - 9

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