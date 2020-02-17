1600 yıllık tarihi kemer define avcıları tarafından tahrip edildi

Çatalca Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Rasim Yücel "Milattan sonra 4.yüzyılda yapılan bu tarihi yapıya büyük hasar vermişler. Daha bir ay öncesine kadar bu kadar yıkım yoktu. Son zamanlarda defineciler burada çok çalışmışlar" dedi.