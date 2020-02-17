1600 yıllık tarihi kemer define avcıları tarafından tahrip edildi

İstanbul Çatalca'da bulunan 1600 yıllık tarihi Ballıgerme Su Kemeri defineciler tarafından dinamitlerle tahrip edildi.
Çatalca'da Istranca dağlarında bulunan kemerin taşlarının arasında altın bulunduğunu düşünen defineciler kemerin bir çok bölümünü dinamitlerle patlattı.
Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını dinamit patlatan define avcılarının kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışmaların sürdüğünü söylediler. Yetkilililer olayla ilgili bilgisi olanların mutlaka ihbarda bulunmasını istedi.