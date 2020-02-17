1600 yıllık tarihi kemer define avcıları tarafından tahrip edildi

Milattan sonra 4.yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Çatalca'daki Ballıgerme Su Kemeri defineciler tarafından patlatılan dinamitlerle tahrip edildi. Kemeri oluşturan taşlar murç ve kazmalarla kazılırken, tarihi eserde büyük bir yıkım meydana geldi. Olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.

İstanbul Çatalca'da bulunan 1600 yıllık tarihi Ballıgerme Su Kemeri defineciler tarafından dinamitlerle tahrip edildi. 

Çatalca'da Istranca dağlarında bulunan kemerin taşlarının arasında altın bulunduğunu düşünen defineciler kemerin bir çok bölümünü dinamitlerle patlattı. 

Define avcılarının yıkımının yayında çevredeki içki şişeleri, iş eldivenleri de tarihi kemere tahribi gözler önüne serdi.
Çatalca Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Rasim Yücel "Milattan sonra 4.yüzyılda yapılan bu tarihi yapıya büyük hasar vermişler. Daha bir ay öncesine kadar bu kadar yıkım yoktu. Son zamanlarda defineciler burada çok çalışmışlar" dedi.

DEFİNECİLERİ BURAYA GETİREN ŞEHİR EFSANESİ

Şehir efsanelerinin definecileri bu su kemerlerine getirdiğini anlatan Ahmet Rasim Yücel "Halk arasında konuşulan ve aslı olmayan dedikoduya göre bu eserleri yapanlar taşlar arasında altın koyarak, yokluk zamanlarında halkın kullanmasını istemişler. İşte bu asılsız dedikodu insanları buraya sürüklüyor. Ellerindeki sahte define haritaları ile bu tarihi eserleri parçalıyorlar. Ballıgerme su kemeri yaklaşık 1600 yıl önce yapılmış. Bugün artık defineciler tarafından tamamen parçalanmış durumda. Tarihi eserlerimize yazık oluyor" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını dinamit patlatan define avcılarının kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışmaların sürdüğünü söylediler. Yetkilililer olayla ilgili bilgisi olanların mutlaka ihbarda bulunmasını istedi.

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