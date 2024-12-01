162 ayrı suç kaydı var! 291 yıl hapis cezası bulunan kadın Eskişehir’de yakalandı

Takibe alınan Ceylan Ç.’nin aracı, Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde durduruldu. Gözaltına alınan 11 çocuk annesi Ceylan Ç.’nin 12’nci çocuğuna hamile olduğu anlaşılırken, ayrıca 162 ayrı hırsızlık suçundan da kaydı olduğu tespit edildi.