162 ayrı suç kaydı var! 291 yıl hapis cezası bulunan kadın Eskişehir’de yakalandı

Eskişehir’de hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş toplam 291 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Ceylan Ç. (35) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 çocuk annesi Ceylan Ç.’nin 12’nci çocuğuna hamile olduğu anlaşılırken, ayrıca 162 ayrı hırsızlık suçundan da kaydı olduğu tespit edildi. Ceylan Ç.’nin hamilelikleri nedeniyle hapis cezalarının daha önce de ertelendiği öğrenildi.

162 ayrı suç kaydı var! 291 yıl hapis cezası bulunan kadın Eskişehir’de yakalandı - 1

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kapı dilini düşürme yöntemiyle 15 farklı adresten hırsızlık suçundan hakkında toplam 291 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ceylan Ç.’nin kendisine ait araçla Bursa’dan kente giriş yaptığını belirledi.

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162 ayrı suç kaydı var! 291 yıl hapis cezası bulunan kadın Eskişehir’de yakalandı - 2

Takibe alınan Ceylan Ç.’nin aracı, Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde durduruldu. Gözaltına alınan 11 çocuk annesi Ceylan Ç.’nin 12’nci çocuğuna hamile olduğu anlaşılırken, ayrıca 162 ayrı hırsızlık suçundan da kaydı olduğu tespit edildi.

162 ayrı suç kaydı var! 291 yıl hapis cezası bulunan kadın Eskişehir’de yakalandı - 3

Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınan Ceylan Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

162 ayrı suç kaydı var! 291 yıl hapis cezası bulunan kadın Eskişehir’de yakalandı - 4

Ceylan Ç.’nin hamilelikleri nedeniyle hapis cezalarının daha önce de ertelendiği öğrenildi.

162 ayrı suç kaydı var! 291 yıl hapis cezası bulunan kadın Eskişehir’de yakalandı - 5
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