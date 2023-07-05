16'ncı kattan kendini aşağıya bıraktı

İzmir'in Konak ilçesinde bir otelin 16'ncı katındaki otopark bölümünün terasındaki korkuluğun üzerine çıkan 20 yaşındaki A.E. adlı kadın, polislerin ikna çabalarına rağmen kendisini boşluğa bıraktı. Onlarca metre yükseklikten itfaiye ekiplerinin açtığı brandanın üzerine düşerek yaralanan kadın, hastanede tedaviye alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

16'ncı kattan kendini aşağıya bıraktı - 1

Kullanıma kapalı olan otelin 16'ncı katındaki teras bölümünde beton korkuluğun üzerine çıkan A.E.’yi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

16'ncı kattan kendini aşağıya bıraktı - 2

İhbar üzerine adrese polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

16'ncı kattan kendini aşağıya bıraktı - 3

Polis ekipleri A.E.'nin bulunduğu 16'ncı kata çıkarken, itfaiye ekipleri de kadının atlama ihtimaline karşı yerde branda açtı, cadde ise araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

16'ncı kattan kendini aşağıya bıraktı - 4

İntihar girişiminde bulunun A.E., yaklaşık 1,5 saat boyunca ikna edilmeye çalışıldı.

16'ncı kattan kendini aşağıya bıraktı - 5

Ekiplerin, ikna çabalarına karşılık vermeyen A.E., kendisini onlarca metre yükseklikteki otelin otopark çatısından boşluğa bıraktı.

16'ncı kattan kendini aşağıya bıraktı - 6

Mucize eseri itfaiye ekiplerinin açtığı brandaya düşen A.E.'ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. 

16'ncı kattan kendini aşağıya bıraktı - 7

Ardından ambulansla İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

16'ncı kattan kendini aşağıya bıraktı - 8

A.E.'nin tedavisi sürdürülüyor.

16'ncı kattan kendini aşağıya bıraktı - 9

Polis ekipleri, kadının intihar girişimiyle ilgili inceleme başlattı.

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