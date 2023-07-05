16'ncı kattan kendini aşağıya bıraktı
İzmir'in Konak ilçesinde bir otelin 16'ncı katındaki otopark bölümünün terasındaki korkuluğun üzerine çıkan 20 yaşındaki A.E. adlı kadın, polislerin ikna çabalarına rağmen kendisini boşluğa bıraktı. Onlarca metre yükseklikten itfaiye ekiplerinin açtığı brandanın üzerine düşerek yaralanan kadın, hastanede tedaviye alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kullanıma kapalı olan otelin 16'ncı katındaki teras bölümünde beton korkuluğun üzerine çıkan A.E.’yi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.