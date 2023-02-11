17 Ağustos 1999 depreminde tek bir tuğlanın bile düşmediği mahalle: Tavşancıl

''BABASINA BİLE İZİN VERMEDİ''

1989 yılında Tavşancıl Belediyesi'nin Sosyal Tesisler Müdürü olarak görev yapan Mehmet Servet Akkor ise "Başkan Salih Akgün’ün (fotoğrafta) unutamadığım bir sözü vardı; 'Deprem insanları öldürmez, ev öldürür' derdi. Depremden önce evinin üstüne kat çıkmak isteyenlere izin vermedi. Hatta evin üstüne kat çıkmak isteyen babasına bile izin vermedi. Buranın deprem bölgesinde olduğunu söyledi'' dedi ve sözlerine şunları ekledi:

''ONA ÇOK KIZANLAR OLDU''

''Salih Gün belediye başkanı olunca ilk projesi depremle ilgili oldu. Bu projeyi Kocaeli Üniversitesi bilim insanları, öğretim üyeleriyle yaptı. Salih Gün depreme her zaman duyarlıydı, ‘Türkiye’de deprem olacak, kaçınılmaz’ derdi. Salih Bey kimseye kat çıkmasına izin vermediği için ona çok kızanlar oldu. Zamanında burada ev yaparken ustaların başında bekledik, malzemeden çalmalarına engel olduk.''