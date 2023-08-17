17 Ağustos 1999 depreminde yaşananlar: 17 Ağustos depremi kaç şiddetindeydi, depremde kaç kişi öldü?

EN ÇOK ZARAR GÖREN YER AVCILAR OLDU

İstanbul'da depremden en çok zarar gören yer Avcılar oldu. İlçede 270 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi de yaralandı. 1823 konut ve 326 iş yerinin yıkıldığı ya da ağır hasar gördüğü ilçede, 5 bin 106 konut ve 872 iş yerinde orta hasar, 3 bin 685 konut ve 461 iş yerinde hafif hasar meydana geldi.