17 Ağustos 1999 depreminde yaşananlar: 17 Ağustos depremi kaç şiddetindeydi, depremde kaç kişi öldü?
Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve "asrın felaketi" olarak tanımlanan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 24 yıl geçti. Bugün hala hafızalardaki yerini koruyan depremin ayrıntıları merak ediliyor. Peki, 17 Ağustos depremi kaç şiddetindeydi, depremde kaç kişi öldü?
17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi; Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkıma neden oldu.