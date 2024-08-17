17 Ağustos 1999 depreminde yaşananlar hafızalardaki yerini koruyor: 17 Ağustos depremi kaç şiddetindeydi, depremde kaç kişi öldü, yaralandı?
Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve o dönem "asrın felaketi" olarak tanımlanan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde 25 yıl geride kaldı. Bugün hala hafızalardaki yerini koruyan depremde hayatını kaybedenler anılıyor. Peki, 17 Ağustos depremi kaç şiddetindeydi, depremde kaç kişi öldü?
17 Ağustos Marmara Depremi'nin üzerinden çeyrek asır geçti. 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi; Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkıma neden oldu.