17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler anıldı
Anadolu Ajansı, DHA, İHA, NTV Haber
Marmara Depremi’nin üzerinden 20 yıl geçti. 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem tüm Marmara bölgesini etkilemişti. 45 saniye süren depremde 17 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yüz binlerce kişi evsiz kalmıştı. Acılar hala taze... Depremin olduğu saatte Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da anma törenleri yapıldı.
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17 Ağustos depreminin merkez üssü Gölcük'te tören her yıl olduğu gibi Kavaklı sahilinde yapıldı. Yüzlerce kişi bir kez daha yakınları andı, dualar etti.
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2Marmara'da büyük yıkıma neden olan 7,4 büyüklüğünde depremin başladığı saat olan 03:02'de acılar bir kez daha tazelendi.
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3Kocaeli'de depremde yaşamını yitirenler anısına saygı duruşunda bulunuldu, denize karanfil birakıldı.
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4Marmara depreminde en fazla can kaybının yaşandığı yerlerden biri de Yalova'ydı. Depremin 20. yıl dönümü nedeniyle meşaleli yürüyüş düzenlendi.
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5Depremde yakınlarını kaybedenler, deprem anıtından Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.
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Bakan Soylu, depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu anıta karanfil bıraktı.
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7Soylu, depremdeki travmaların büyük acılar getirdiğini ve neredeyse sıfırdan başlandığını belirterek, şunları kaydetti:
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8"Deprem veya afetle karşı karşıya kaldığımızda ne yapmamız gerektiğini o tarihten itibaren tasarladık. Bu depremi yaşayan Sayın Cumhurbaşkanımızın bu depremden hemen 3 yıl sonra Başbakan olması belki de bu depremi yaşayanlardan birisi olarak Türkiye için büyük bir fırsattı. Bugün dünyanın birçok yerinde böyle bir şey olduğunda ilk çağrılan, ilk imdat zili çekilen ve 'Gelir misiniz?' denilen ülke biziz. Bugün çok güçlü kurumlarımız var. Bu kurumlar da yeterli değil. Daha çok yapmamız gereken iş var. Biz yolunda yürüdüğümüz meseleleri çözebilme kabiliyetine sahip yetenekli bir milletiz."
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Sakarya'da Kent Meydanı’nda düzenlenen anma programında hayatını kaybedenler için dualar edildi.
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HAYATINI KAYBEDENLERİ SU ALTINDA ANDILAR
Marmara depreminde yaşamını yitirenler, su altında anıldı.
Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'nin de aralarında bulunduğu 60 dalgıç, Marmara Depremi'nin 20. yılında, fay hattının, kıyıdaki yapıları denize çekmesiyle oluşan batık alana anı dalışı gerçekleştirdi.
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