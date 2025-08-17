17 Ağustos depreminin 26. yılı: Hayatını kaybedenler anıldı

7,4 büyüklüğündeki Büyük Marmara Depreminin üzerinden 26 yıl geçti. resmi rakamlara göre 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 285 bin 211 ev, 42 bin 900 işyeri hasar gördü, yüz binlerce kişi de evsiz kaldı. Depremin üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen acılar ise taze. Büyük Marmara Depremi'nin yıldönümünde, felakette hayatını kaybedenler anıldı.

17 Ağustos 1999 saat 03.02'de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi; Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkıma neden oldu. 

TBMM Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre, depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı.

Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi değişik düzeylerde etkilendi, 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi.

17 AĞUSTOS DEPREMİNİN 26. YILI

17 Ağustos 1999 depreminin 26'ıncı yıldönümünde, depremin merkez üssü olan Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde anma töreni düzenlendi.

Deprem sonrasında bir bölümü suyun altında kalan Kavaklı Sahili’ndeki etkinlik, İstiklal marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.
Yaşanan felaket o günleri anlatan videolarla hatırlandı.

Saatler felaketin yaşandığı 03.02'yi gösterdiğinde anıta çelenk konuldu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, gazetecilere, depremin üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen acıların hala taze olduğunu söyledi.

Tören denize hayatını kaybedenlerin anısına karanfiller bırakılmasıyla sona erdi.

Depremden etkilenen Sakarya ve Yalova'da da törenler düzenlendi. Depremin acısını yaşayanlar, yakınlarını kaybedenler gözyaşlarını tutamadı.

26 yıl önce yaşanan büyük felakette, resmi rakamlara göre 18 bin 373 kişi hayatını kaybetti.
285 bin 211 ev 42 bin 900 işyeri hasar gördü, yüz binlerce kişi de evsiz kaldı.

03.02'DE SELA OKUNDU

Sakarya'da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için düzenlenen anma programında sela okundu.

YALOVA

Marmara Depremi'nin en çok etkilediği kentlerden biri olan Yalova'da felaketin 26. yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi.

2 bin 504 kişinin hayatını kaybettiği kentteki anma programı sessiz yürüyüşle başladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüş 17 Ağustos Deprem Anıtı'nda sona erdi.

Anma programı Deprem Anıtı'nda düzenlenen etkinlikle devam etti. Anıt içinde yer alan deprem fotoğraflarının sergilendiği 03.02 ve 45 saniye salonları vatandaşlar tarafından ziyaret edildi. Ardından deprem eğitimin verildiği programda Yalova Müftülüğü görevlileri ise Kuran-ı Kerim ve ilahiler ve dualar okudu.

Saatler depremin yaşandığı 03.02'yi gösterdiğinde ise depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar sevdiklerinin isimlerinin yazılı olduğu mermer blokları karanfil bıraktı.

Anma programına Vali Hülya Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu da katıldı.

İSTANBUL AVCILAR

Depremde İstanbul'da 454 kişi yaşamını yitirirken Yalova, Düzce ve Gölcük'ten kentteki hastanelere getirilen yaralılardan hayatını kaybedenlerle bu sayı 981'e çıktı.

İstanbul'da 1880 kişinin yaralandığı depremde 41 bine yakın konut ve iş yerinde hasar oluştu, 18 bin 162 konut orta ve ağır şiddetteki hasar yüzünden oturulamaz hale geldi.

İstanbul'da depremden en çok zarar gören yer Avcılar oldu. İlçede 270 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi de yaralandı. 1823 konut ve 326 iş yerinin yıkıldığı ya da ağır hasar gördüğü ilçede, 5 bin 106 konut ve 872 iş yerinde orta hasar, 3 bin 685 konut ve 461 iş yerinde hafif hasar meydana geldi.

Saatler 03.02’yi gösterdiğinde depremde ölenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasından sonra depremde ölenlerin isimlerinin yer aldığı deprem anıtına karanfiller bırakıldı.

