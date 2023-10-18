17 daireye girip 2 milyon liralık hırsızlık yaptılar
Adana’da yüzlerini başörtüsü ile gizleyip, 17 apartman dairesinden 2 milyon liralık hırsızlık yaptığı belirlenen 3 kişi yakalandı. Hırsızlık için Osmaniye’den Adana’ya geldiği belirlenen hırsızlar, tutuklandı.
Adana polisi, kent genelinde 17 ayrı apartman dairesinden yaklaşık 2 milyon TL değerinde ziynet eşyası, elektronik eşya ve para çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, Osmaniye’den gelen 2 kadın ile bir kız çocuğunun, evlere çelik kapılarını zorlayarak girdiğini tespit etti.