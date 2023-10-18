17 daireye girip 2 milyon liralık hırsızlık yaptılar

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDILAR

Hırsızlık için yüzlerini başörtüsü ile gizleyen şüpheliler, hırsızlık yaptığı bazı apartmanlara girip çıkarken güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerden, şüphelilerin 1 Ekim’de, Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi’ndeki bir apartmanın 13’üncü katındaki Mustafa B.’nin evinden 50 bin liralık ziynet eşyası çaldığı tespit edildi.

Aynı şüphelilerin, 11 Ekim’de ise Önder B.’nin, Pınar Mahallesi’ndeki evinden de 50 bin lira değerindeki 2 cep telefonu, 2 saat ve 2 güneş gözlüğü çaldığı saptandı.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde sokakta yürürken yakaladı.