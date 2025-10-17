17 Ekim Astsubaylar Günü mesajları: Astsubaylar Günü nedir, ne zaman ve neden ortaya çıktı?

ASTSUBAYLAR GÜNÜ ANLAM VE ÖNEMİ

Astsubaylar Günü, yalnızca görevdeki personeli değil; aynı zamanda emekli astsubayları ve şehit astsubayların aziz hatıralarını da anmak için büyük anlam taşır.



Astsubaylar; vatan savunmasında, eğitimde, mühendislikte, bakım-onarımda ve sahadaki operasyonlarda büyük sorumluluklar üstlenir. Onlar, Türk ordusunun omurgası, disiplini ve tecrübesidir.



17 Ekim, bu özverili mesleğin onurunu yüceltmek, genç nesillere askeri disiplinin değerini hatırlatmak açısından da önemli bir gündür.