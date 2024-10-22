17 gün arayla iki kaza: Okulun kapısına dubalı demir önlemi!
İzmir'in Narlıdere ilçesinde 17 gün arayla iki otomobilin çarpıp, kırarak girdiği okulun demir kapısına demir dubayla önlem alındı.
Çatalkaya Mahallesi Tuna Caddesi'ndeki bir özel okulun bahçesine, ilk olarak 1 Ekim'de S.Ç.A.'nın (43) direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil daldı. Demir bahçe kapısını kıran otomobil, öğrencilerden 6 yaşındaki K.A.A. ile velilerden H.Y. (41) ve G.G.Ş.'ye (40) çarptı. Hafif yaralanan 3 kişi, kaldırıldıkları hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.