17 il için sarı kodlu uyarı (İstanbul, Ankara ve diğer illerde hava durumu nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. 4 Ekim ile 8 Ekim arasında hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. 17 il için de "sarı kodlu" uyarı yapıldı. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerdeki hava durumu...

17 il için sarı kodlu uyarı (İstanbul, Ankara ve diğer illerde hava durumu nasıl olacak?) - 1

17 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Artvin, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Bayburt ve Ardahan'a sarı kodlu uyarıda bulundu.

17 il için sarı kodlu uyarı (İstanbul, Ankara ve diğer illerde hava durumu nasıl olacak?) - 2

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Havada "potansiyel tehlike durumuna işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.

17 il için sarı kodlu uyarı (İstanbul, Ankara ve diğer illerde hava durumu nasıl olacak?) - 3

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Kuzey, iç ve güneybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Antalya, Mersin, Adana, Karaman, Çankırı ve Erzincan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu ve Tokat çevreleri ile Yozgat'ın doğu, Sivas'ın kuzey ve batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

17 il için sarı kodlu uyarı (İstanbul, Ankara ve diğer illerde hava durumu nasıl olacak?) - 4

Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, doğu kesimlerinde 3-5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

17 il için sarı kodlu uyarı (İstanbul, Ankara ve diğer illerde hava durumu nasıl olacak?) - 5

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı olması bekleniyor.

17 il için sarı kodlu uyarı (İstanbul, Ankara ve diğer illerde hava durumu nasıl olacak?) - 6

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

17 il için sarı kodlu uyarı (İstanbul, Ankara ve diğer illerde hava durumu nasıl olacak?) - 7

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

RÜZGAR: Kuzey ve Kuzeybatı (Karayel) yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

17 il için sarı kodlu uyarı (İstanbul, Ankara ve diğer illerde hava durumu nasıl olacak?) - 8

4 EKİM SALI GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

17 il için sarı kodlu uyarı (İstanbul, Ankara ve diğer illerde hava durumu nasıl olacak?) - 9

5 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

17 il için sarı kodlu uyarı (İstanbul, Ankara ve diğer illerde hava durumu nasıl olacak?) - 10

6 EKİM PERŞEMBE GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

17 il için sarı kodlu uyarı (İstanbul, Ankara ve diğer illerde hava durumu nasıl olacak?) - 11

7 EKİM CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

17 il için sarı kodlu uyarı (İstanbul, Ankara ve diğer illerde hava durumu nasıl olacak?) - 12

8 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER