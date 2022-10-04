17 il için sarı kodlu uyarı (İstanbul, Ankara ve diğer illerde hava durumu nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Artvin, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Bayburt ve Ardahan'a sarı kodlu uyarıda bulundu.
Havada "potansiyel tehlike durumuna işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Kuzey, iç ve güneybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Antalya, Mersin, Adana, Karaman, Çankırı ve Erzincan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu ve Tokat çevreleri ile Yozgat'ın doğu, Sivas'ın kuzey ve batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, doğu kesimlerinde 3-5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzey ve Kuzeybatı (Karayel) yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.