17 Nisan ne günü? Köy Enstitüleri'nin kuruluş yıl dönümü

Ayrıca, bu tarih Türkiye Cumhuriyetinin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 1993 yılında vefat ettiği gündür.



Bugün, hem Türkiye'nin eğitim tarihinde önemli bir yere sahip olan Köy Enstitüleri'nin kuruluşunu anmak hem de hemofili gibi önemli sağlık konularında farkındalık oluşturmak için anlamlı bir gündür.