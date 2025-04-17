17 Nisan ne günü? Köy Enstitüleri'nin kuruluş yıl dönümü
İnsanlık tarihinin akışı içerisinde 17 Nisan, hem Türkiye'de hem de dünyada siyasi, kültürel, toplumsal ve bilimsel birçok önemli gelişmeye sahne olmuş bir gün olarak öne çıkıyor. Geçmişin izlerini taşıyan bu özel tarih, bazı olaylarla sadece dönemini değil, geleceği de şekillendirmiştir.
Gerek savaşlar, gerek diplomatik hamleler, gerekse bilim, sanat ve hukuk alanlarında atılan adımlar, 17 Nisan'ı tarihsel bir perspektifle değerlendirmemizi sağlıyor. Peki, 17 Nisan'da ne oldu? Bugün dünya neyi anıyor, neyi hatırlıyor? Hangi dönüm noktaları bu tarihe kazındı?
KÖY ENSTİTÜLERİ KURULUŞU
17 Nisan 1940'ta, Türkiye'de kırsal bölgelerde eğitim seviyesini yükseltmek amacıyla Köy Enstitüleri'nin kurulmasına ilişkin 3803 sayılı yasa kabul edilmiştir. Bu enstitüler, köy öğretmenleri yetiştirerek kırsal kalkınmaya katkı sağlamayı hedeflemiştir. Bu nedenle 17 Nisan, Türkiye'de "Köy Enstitüleri Günü" olarak anılmaktadır.