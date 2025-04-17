17 Nisan ne günü? Köy Enstitüleri'nin kuruluş yıl dönümü

İnsanlık tarihinin akışı içerisinde 17 Nisan, hem Türkiye'de hem de dünyada siyasi, kültürel, toplumsal ve bilimsel birçok önemli gelişmeye sahne olmuş bir gün olarak öne çıkıyor. Geçmişin izlerini taşıyan bu özel tarih, bazı olaylarla sadece dönemini değil, geleceği de şekillendirmiştir.

17 Nisan ne günü? Köy Enstitüleri'nin kuruluş yıl dönümü - 1

Gerek savaşlar, gerek diplomatik hamleler, gerekse bilim, sanat ve hukuk alanlarında atılan adımlar, 17 Nisan'ı tarihsel bir perspektifle değerlendirmemizi sağlıyor. Peki, 17 Nisan'da ne oldu? Bugün dünya neyi anıyor, neyi hatırlıyor? Hangi dönüm noktaları bu tarihe kazındı?

KÖY ENSTİTÜLERİ KURULUŞU

17 Nisan 1940'ta, Türkiye'de kırsal bölgelerde eğitim seviyesini yükseltmek amacıyla Köy Enstitüleri'nin kurulmasına ilişkin 3803 sayılı yasa kabul edilmiştir. Bu enstitüler, köy öğretmenleri yetiştirerek kırsal kalkınmaya katkı sağlamayı hedeflemiştir. Bu nedenle 17 Nisan, Türkiye'de "Köy Enstitüleri Günü" olarak anılmaktadır.

TÜRKİYE HABERLERİ

17 Nisan ne günü? Köy Enstitüleri'nin kuruluş yıl dönümü - 2

DÜNYA HEMOFİLİ GÜNÜ

Dünya genelinde, hemofili ve diğer kalıtsal kanama bozuklukları hakkında farkındalık yaratmak amacıyla her yıl 17 Nisan "Dünya Hemofili Günü" olarak kutlanmaktadır. Bu gün, Dünya Hemofili Federasyonu'nun kurucusu Frank Schnabel’in doğum günü anısına seçilmiştir.

17 Nisan ne günü? Köy Enstitüleri'nin kuruluş yıl dönümü - 3

Ayrıca, bu tarih Türkiye Cumhuriyetinin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 1993 yılında vefat ettiği gündür.

Bugün, hem Türkiye'nin eğitim tarihinde önemli bir yere sahip olan Köy Enstitüleri'nin kuruluşunu anmak hem de hemofili gibi önemli sağlık konularında farkındalık oluşturmak için anlamlı bir gündür.

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