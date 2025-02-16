17 Şubat Pazartesi okullar tatil mi? Yarın hangi illerde ve ilçelerde okullar tatil olacak?
Yurt genelinde soğuk havalar geri dönerken özellikle hafta başından itibaren hava sıcaklıkları 3-6 derece arasında düşmeye başlayacak. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde öğrenci nüfusu fazla olduğundan gözler hava durumu raporlarına çevrildi. Doğu Anadolu ve İç Anadolu’da yer yer kar yağışı devam ederken valiliklerden yapılan açıklamalar takip ediliyor. Hava koşullarının olumsuz etkileri sebebiyle ulaşımda aksamalar yaşanabiliyor. Peki Yarın okullar tatil mi? 17 Şubat hangi il ve ilçelerde okullar tatil? İşte, konuyla ilgili yaşanan son gelişmeler…
Geçtiğimiz hafta birçok ilde etkili olan kar yağışı sonrasında okullar için tatil kararı alınmıştı. İstanbul’da ilk olarak ilçe bazlı tatil kararı çıkarken ardından ise Çarşamba günü okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün ara verilmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre mevsim normalleri civarında seyren hava sıcaklıkları, salı gününden başlayacak şekilde hissedilir derecede alacak ve ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşecek. Öğrenci, öğretmen ve veliler ise yaşadıkları illerde tatil kararı olup olmadığını kontrol etmek istiyor. Peki Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? İşte, hava durumuna ilişkin detaylar…