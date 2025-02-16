17 Şubat Pazartesi okullar tatil mi? Yarın hangi illerde ve ilçelerde okullar tatil olacak?

Yurt genelinde soğuk havalar geri dönerken özellikle hafta başından itibaren hava sıcaklıkları 3-6 derece arasında düşmeye başlayacak. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde öğrenci nüfusu fazla olduğundan gözler hava durumu raporlarına çevrildi. Doğu Anadolu ve İç Anadolu’da yer yer kar yağışı devam ederken valiliklerden yapılan açıklamalar takip ediliyor. Hava koşullarının olumsuz etkileri sebebiyle ulaşımda aksamalar yaşanabiliyor. Peki Yarın okullar tatil mi? 17 Şubat hangi il ve ilçelerde okullar tatil? İşte, konuyla ilgili yaşanan son gelişmeler…

17 Şubat Pazartesi okullar tatil mi? Yarın hangi illerde ve ilçelerde okullar tatil olacak? - 1

Geçtiğimiz hafta birçok ilde etkili olan kar yağışı sonrasında okullar için tatil kararı alınmıştı. İstanbul’da ilk olarak ilçe bazlı tatil kararı çıkarken ardından ise Çarşamba günü okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün ara verilmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre mevsim normalleri civarında seyren hava sıcaklıkları, salı gününden başlayacak şekilde hissedilir derecede alacak ve ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşecek. Öğrenci, öğretmen ve veliler ise yaşadıkları illerde tatil kararı olup olmadığını kontrol etmek istiyor. Peki Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? İşte, hava durumuna ilişkin detaylar…

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17 Şubat Pazartesi okullar tatil mi? Yarın hangi illerde ve ilçelerde okullar tatil olacak? - 2

17 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?

Geçtiğimiz hafta bazı günlerde  olumsuz hava koşulları sebebiyle İstanbul, Malatya, Bingöl, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kastamonu, Konya, Amasya gibi illerde okulların tatil olması kararı alınmıştı. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama göre kentin hafta başından itibaren sıcaklığın düşmesiyle soğuk hava etisine girileceği aktarıldı. 

17 Şubat Pazartesi okullar tatil mi? Yarın hangi illerde ve ilçelerde okullar tatil olacak? - 3

17 Şubat Pazartesi günü okulların tatil olacağına ilişkin resmi bir açıklama veya duyuru gelmedi. Okulların tatil olmasıyla ilgili kararı o ilin valilikleri alıyor. İl ve ilçe bazlı kar tatili yapılabiliyor. Valiliklerin kar tatiline ilişkin açıklama yapması durumunda haberimizde yer alacaktır.

17 Şubat Pazartesi okullar tatil mi? Yarın hangi illerde ve ilçelerde okullar tatil olacak? - 4

YURT GENELİNDE SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Yağışlı havaların Pazartesi gününden itibaren etkisini arttırması ve öğle saatlerinde kuvvetlenmesi bekleniyor. AKOM’dan yayınlanan rapora göre yurtta yeni bir soğuk hava dalgası etkili olurken hava sıcaklıkları 3-6 derece birden düşecek. İstanbul’da çarşamba günü karla karışık yağmur, perşembe hafif kar yağışlı, cuma ve cumartesi ise kar yağışlı olması bekleniyor. 

17 Şubat Pazartesi okullar tatil mi? Yarın hangi illerde ve ilçelerde okullar tatil olacak? - 5

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre yurdun kuzey batı kesimlerinde sağanak yağışların, Marmara’nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz’in batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. 

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