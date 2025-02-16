17 Şubat Pazartesi okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi oldu, hangi illerde?
Geçtiğimiz hafta olumsuz hava koşulları sebebiyle İstanbul’da okullar 1 gün süreyle tatil edilmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporuna göre Türkiye, yeni haftada soğuk hava dalgasının etkisine girecek. İstanbul Valiliği ve AKOM’dan uyarı gelirken gözler okullara çevrildi. Hava sıcaklıklarının 3 ila 6 derece arasında düşmesi bekleniyor. Özellikle öğrenci nüfusunun fazla olduğu illerde ise öğrenci, öğretmen ve aileler okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki Yarın okullar tatil mi? 17 Şubat Pazartesi okullar tatil mi oldu? İşte, okullarla ilgili son gelişmeler…
Geçtiğimiz hafta birçok ilde etkili olan kar yağışı sonrasında okullar için tatil kararı alınmıştı. İstanbul’da ilk olarak ilçe bazlı tatil kararı çıkarken ardından ise Çarşamba günü okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün ara verilmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre mevsim normalleri civarında seyren hava sıcaklıkları, salı gününden başlayacak şekilde hissedilir derecede alacak ve ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşecek. Öğrenci, öğretmen ve veliler ise yaşadıkları illerde tatil kararı olup olmadığını kontrol etmek istiyor. Peki Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? İşte, hava durumuna ilişkin detaylar…