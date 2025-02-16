17 Şubat Pazartesi okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi oldu, hangi illerde?

Geçtiğimiz hafta olumsuz hava koşulları sebebiyle İstanbul’da okullar 1 gün süreyle tatil edilmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporuna göre Türkiye, yeni haftada soğuk hava dalgasının etkisine girecek. İstanbul Valiliği ve AKOM’dan uyarı gelirken gözler okullara çevrildi. Hava sıcaklıklarının 3 ila 6 derece arasında düşmesi bekleniyor. Özellikle öğrenci nüfusunun fazla olduğu illerde ise öğrenci, öğretmen ve aileler okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki Yarın okullar tatil mi? 17 Şubat Pazartesi okullar tatil mi oldu? İşte, okullarla ilgili son gelişmeler…

17 Şubat Pazartesi okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi oldu, hangi illerde? - 1

Geçtiğimiz hafta birçok ilde etkili olan kar yağışı sonrasında okullar için tatil kararı alınmıştı. İstanbul’da ilk olarak ilçe bazlı tatil kararı çıkarken ardından ise Çarşamba günü okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün ara verilmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre mevsim normalleri civarında seyren hava sıcaklıkları, salı gününden başlayacak şekilde hissedilir derecede alacak ve ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşecek. Öğrenci, öğretmen ve veliler ise yaşadıkları illerde tatil kararı olup olmadığını kontrol etmek istiyor. Peki Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? İşte, hava durumuna ilişkin detaylar…

TÜRKİYE HABERLERİ

17 Şubat Pazartesi okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi oldu, hangi illerde? - 2

17 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?

Geçtiğimiz hafta bazı günlerde  olumsuz hava koşulları sebebiyle İstanbul, Malatya, Bingöl, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kastamonu, Konya, Amasya gibi illerde okulların tatil olması kararı alınmıştı. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama göre kentin hafta başından itibaren sıcaklığın düşmesiyle soğuk hava etisine girileceği aktarıldı. 

17 Şubat Pazartesi okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi oldu, hangi illerde? - 3

17 Şubat Pazartesi günü okulların tatil olacağına ilişkin resmi bir açıklama veya duyuru gelmedi. Okulların tatil olmasıyla ilgili kararı o ilin valilikleri alıyor. İl ve ilçe bazlı kar tatili yapılabiliyor. Valiliklerin kar tatiline ilişkin açıklama yapması durumunda haberimizde yer alacaktır.

17 Şubat Pazartesi okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi oldu, hangi illerde? - 4

YURT GENELİNDE SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Yağışlı havaların Pazartesi gününden itibaren etkisini arttırması ve öğle saatlerinde kuvvetlenmesi bekleniyor. AKOM’dan yayınlanan rapora göre yurtta yeni bir soğuk hava dalgası etkili olurken hava sıcaklıkları 3-6 derece birden düşecek. İstanbul’da çarşamba günü karla karışık yağmur, perşembe hafif kar yağışlı, cuma ve cumartesi ise kar yağışlı olması bekleniyor. 

17 Şubat Pazartesi okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi oldu, hangi illerde? - 5

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre yurdun kuzey batı kesimlerinde sağanak yağışların, Marmara’nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz’in batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. 

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