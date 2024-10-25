17 yaşındaki genç kıza istismar iddiası: Babadan baltalı saldırı
İstanbul Fatih'te bir baba, 17 yaşındaki kızını istismar ettiği gerekçesiyle bir kişiye baltayla saldırmaya çalıştı. Şüphelinin, genç kızın erkek arkadaşı olduğu belirtildi. Zanlı balta darbelerinden kurtulup olay yerinden kaçtı. Öfkeli baba, şüphelinin motosikletine zarar verdi.
İstanbul'da bir baba, kızına istismarda bulunduğu iddiasıyla bir kişiye baltayla saldırmaya kalktı. Olay, Fatih ilçesi Kocamustafapaşa Mahallesi'nde dün gece saatlerinde yaşandı.