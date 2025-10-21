17 yaşındaki Hasret'i kim öldürdü? Cinayet şüphelisi beş kişinin katili çıktı!

Zonguldak'ta kaybolduktan bir hafta sonra cansız bedeni kuyuda bulunan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun ölümüyle ilgili baş şüpheli olan cezaevi firarisi Deniz Boyacı Aydın'da yakalandı. Boyacı'nın daha önce beş kişiyi öldürdüğü ortaya çıktı. Hasret'in saat geç olduğu için merak eden babasına "geliyorum" mesajı attığı, daha sonra kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan Hasret Akkuzu (17), 12 Ekim'de "İstanbul'a gideceğim, valiz almaya çıkıyorum." diyerek evden ayrıldı. Hasret'ten bir daha haber alınamadı.

Genç kızın cansız bedeni, bir hafta sonra bir çoban tarafından 4 metrelik su kuyusunda bulundu.

Hasret'in vücudunda darp ya da bıçak izi yoktu. Çevredeki köylerde yaşayan altı kişi gözaltına alındı.

Soruşturmada dikkat çeken ayrıntılara ulaşıldı. Hasret Akkuzu, bir çocuğa bakıcılık yapıyordu. Çocuğun babası Deniz Boyacı, 2001 yılında Konya'da bir müteahhiti öldürüp kaçmış, 3 ay sonra da Çaycuma'da 4 kişilik bir aileyi katletmişti. O dönem cezaevine giren zanlı, 2016'da tahliye edildi.

Bir süre sonra Konya'daki cinayette yeni deliller ortaya çıkınca zanlı tekrar tutuklandı.

Cinayet tarihinde 17 yaşında olması nedeniyle Boyacı'nın cezası 12 yıla düşürüldü ancak cezaevinden izinli çıkıp firar etti.

BAŞ ŞÜPHELİ CEZAEVİ FİRARİSİ AYDIN'DA YAKALANDI

Zanlı, şimdi çocuğunun bakıcısı Hasret Akkuzu'nun ölümüyle ilgili de baş şüpheli olarak Aydın'da gözaltına alındı. Boyacı, Zonguldak'a götürüldü.

Gözaltındaki diğer altı kişinin de Deniz Boyacı'nın yakınları olduğu öğrenildi.

Akkuzu'nun kesin ölüm nedeni, otopsi raporuyla ortaya çıkacak.

BABASINA ‘GELİYORUM’ YAZMIŞ

Akkuzu’nun kaybolduğu 12 Ekim’de valiz almak için belde merkezine gittiği, saat geç olduğu için merak eden babasına akşam 21.45 sıralarında ‘geliyorum’ diye mesaj attığı daha sonra babasının aramasına, ‘şarjım az, eve geliyorum’ diyerek yanıt verdiği ortaya çıktı. Ailesi bu konuşmadan sonra kendisinden bir daha haber alamadı.

HAYVANLAR KUYUNUN SUYUNU İÇMEMİŞ

Genç kızın bulunduğu kuyuya daha önce köpek ölüsü de atıldığı, bu sebeple kuyu kapağının demir parçalarla kilitlendiği öğrenildi.

Akkuzu’nun cansız bedeninin bulunduğu kuyunun civarındaki merada hayvanlarını otlatan Ramazan Akça (65), “Burada kapağı kırmışlar, akşamüzeri su çeken arkadaş, hayvanların su içmediğini görünce kapaktan bakıyor. İçeride köpek gibi, ceset gibi bir şey görüyor ama kimseye demeden eve gidiyor. Sonra arkadaşın annesi ‘Oradan su içiyoruz, ceset midir nedir bakalım’ diye telefon etti, gelip baktık. Işık tutarak baktık. Ceset gördük. Muhtarı aradık, o da karakola telefon etti. Jandarmalar gelince karakolda ifademizi verdik. Bizi serbest bıraktılar. Kilitliydi burası, oradaki damağı kırmışlar. Ne zaman kırıldı bilmiyorum. Cumartesi günü geldik burada römork yıkadık” dedi.

