17 yaşındaki Hasret'i kim öldürdü? Cinayet şüphelisi beş kişinin katili çıktı!

BABASINA ‘GELİYORUM’ YAZMIŞ

Akkuzu’nun kaybolduğu 12 Ekim’de valiz almak için belde merkezine gittiği, saat geç olduğu için merak eden babasına akşam 21.45 sıralarında ‘geliyorum’ diye mesaj attığı daha sonra babasının aramasına, ‘şarjım az, eve geliyorum’ diyerek yanıt verdiği ortaya çıktı. Ailesi bu konuşmadan sonra kendisinden bir daha haber alamadı.

HAYVANLAR KUYUNUN SUYUNU İÇMEMİŞ

Genç kızın bulunduğu kuyuya daha önce köpek ölüsü de atıldığı, bu sebeple kuyu kapağının demir parçalarla kilitlendiği öğrenildi.

Akkuzu’nun cansız bedeninin bulunduğu kuyunun civarındaki merada hayvanlarını otlatan Ramazan Akça (65), “Burada kapağı kırmışlar, akşamüzeri su çeken arkadaş, hayvanların su içmediğini görünce kapaktan bakıyor. İçeride köpek gibi, ceset gibi bir şey görüyor ama kimseye demeden eve gidiyor. Sonra arkadaşın annesi ‘Oradan su içiyoruz, ceset midir nedir bakalım’ diye telefon etti, gelip baktık. Işık tutarak baktık. Ceset gördük. Muhtarı aradık, o da karakola telefon etti. Jandarmalar gelince karakolda ifademizi verdik. Bizi serbest bıraktılar. Kilitliydi burası, oradaki damağı kırmışlar. Ne zaman kırıldı bilmiyorum. Cumartesi günü geldik burada römork yıkadık” dedi.