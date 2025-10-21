17 yaşındaki Hasret'i kim öldürdü? Cinayet şüphelisi beş kişinin katili çıktı!
Zonguldak'ta kaybolduktan bir hafta sonra cansız bedeni kuyuda bulunan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun ölümüyle ilgili baş şüpheli olan cezaevi firarisi Deniz Boyacı Aydın'da yakalandı. Boyacı'nın daha önce beş kişiyi öldürdüğü ortaya çıktı. Hasret'in saat geç olduğu için merak eden babasına "geliyorum" mesajı attığı, daha sonra kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan Hasret Akkuzu (17), 12 Ekim'de "İstanbul'a gideceğim, valiz almaya çıkıyorum." diyerek evden ayrıldı. Hasret'ten bir daha haber alınamadı.