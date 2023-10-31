17 yaşındaki kızını evlendirip düğün günü takılarla kaçtı | Baba "satılık" ilanıyla kızını paylaşmış
Balıkesir'de ailelerinin onayıyla resmi nikahları kıyıldıktan sonra yaptıkları 3 gün 3 gece süren düğünün son gününde karakolluk olan O.K. ve D.K. birbirlerinden "şiddet" ve "yağma" suçlamasıyla şikayetçi oldu. Gelinin babası Y.D.'nin 2019'da sosyal medya hesabında paylaştığı kızının fotoğrafının üzerine "Bu kız satılıktır" yazdığı ortaya çıktı. Damat tarafından 250 bin lira başlık parası alan babanın daha önce de kızını, dini nikahla evlendirmek istediği kişileri dolandırmaya çalıştığı iddia edildi.
Konya'da oturan O.K. ile D.K.'nin ailelerinin onayıyla 3 Ağustos'ta resmi nikahları kıyıldı.
Çift, 19- 21 Ekim tarihleri arasında 3 gün 3 gece olmak üzere damadın memleketi Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yapacakları düğün için hazırlıklara başladı.
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