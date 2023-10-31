17 yaşındaki kızını evlendirip düğün günü takılarla kaçtı | Baba "satılık" ilanıyla kızını paylaşmış

Y.D.'nin paylaştığı fotoğrafı da şikayet dilekçelerine koyduklarını söyleyen avukat Hakan Gündoğdu, "Maalesef bu adam bu işi alışkanlık haline getirmiş. 2019 yılında henüz 13 yaşında olan kızını, yani müvekkilimin eşinin fotoğrafını, sosyal medya hesabından çok çirkin bir ifadeyle paylaşmış. Aslında bu fotoğraf, gelin D.K.'nin, babasının daha önce de kendisini kullanarak, yani dini nikahla evlendirmeye çalışarak, nikah aşamasına gelmeden damat taraflarını dolandırmaya çalıştığı iddialarını doğrular nitelikte. Biz Y.D. hakkında daha önce de bu yönde bir şikayet var mı onu da araştırıyoruz." dedi.