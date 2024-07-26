17 yıldır çalışmalar sürüyor! Kutsal suyun içinden çıkan 3 bin yıllık fındık
Vezirköprü Oymaağaç Höyüğü'nde Hititlerin kutsal şehri Nerik'te yapılan kazı çalışmalarında 3 bin yıllık fındık ve 3 bin yıllık bronz aletlerle kesilmiş ahşap parçalar bulunmuştu. Nerik’i ortaya çıkarmak için yapılan arkeolojik kazılar ara vermeden devam ediliyor.
Kazı çalışmasını yürüten ekip, Hititlerin 'Hava Tanrısı' Nerik'e ait olduğu netleşen antik kentte 17 yıldır kazı çalışmalarını sürdürüyor. ABD, Avustralya, Almanya ve Türkiye'den uzmanlar da tarihi kentteki kazı çalışmalarına katılıyor.