17 yıldır ekmek kırıntısı topluyor: "Allah rızası için bu işi yapıyorum"

"HAYIR İŞLİYORUZ"

Zariç ile birlikte kuşlara ekmek kırıntıları bırakan Menekşe Gülçiçek ise "Hamza beyden örnek alıp, böyle bir sevaba ortak olmak istedim. Çok mutlu oluyorum, hayır işliyoruz. Geldiğimizde kuşların sesi, yiyeceğe gelmeleri bizi çok mutlu ediyor. Anlatılmaz bir duygu bu. Hayvanları beslemek, doğada olmak hayvanlara yiyecek vermek bizi mutlu ediyor" diye konuştu.