17 yıldır ekmek kırıntısı topluyor: "Allah rızası için bu işi yapıyorum"
Van'da kuşlara olan sevgisi ile tanınan 1 çocuk babası Hamza Zariç (50), 17 yıldır ev, lokanta ve çöp kutularından ekmek parçası ve kırıntıları toplayarak kuşları besliyor. 3 arkadaşının da desteklediği Zariç, "Poşetlere biriktirdiğim ekmek ve ekmek kırıntılarını küçük parçalara bölüp, yaşam alanlarına bırakıyorum. Bunu yaparken huzur buluyorum" dedi.
Türkiye'nin önemli kuş merkezlerinden biri olan Van'da esnaflık yaparak geçimini sağlayan Hamza Zariç, çevre, doğa ve hayvan sevgisini kuşlar için gösterdiği çaba ile gösteriyor.