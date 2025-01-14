175 dosyadan aranıyordu, İzmir’de yakalandı
İzmir’de polis kentin çeşitli noktalarında asayiş denetimi gerçekleştirdi. Denetimler sırasında şüphe üzerine durdurulan bir kişinin 175 ayrı dosyadan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek.
İzmir’de 175 dosyadan aranma kaydı olan hükümlü yakalandı.Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla farklı noktalarda denetimler gerçekleştirdi.