175 dosyadan aranıyordu, İzmir’de yakalandı

Denetimlerde şüphe üzerine durdurulan 10 kişi gözaltına alınırken, yapılan üst aramalarında; 17 gram metamfetamin, 20 gram esrar, 1100 sentetik ecza maddesi olarak bilinen uyuşturucu hap, 7 silah ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 650 TL, 100 Euro ve 14 Dolar ele geçirildi.