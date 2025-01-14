175 dosyadan aranıyordu, İzmir’de yakalandı

İzmir’de polis kentin çeşitli noktalarında asayiş denetimi gerçekleştirdi. Denetimler sırasında şüphe üzerine durdurulan bir kişinin 175 ayrı dosyadan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek.

175 dosyadan aranıyordu, İzmir’de yakalandı - 1

İzmir’de 175 dosyadan aranma kaydı olan hükümlü yakalandı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla farklı noktalarda denetimler gerçekleştirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

175 dosyadan aranıyordu, İzmir’de yakalandı - 2

Denetimlerde şüphe üzerine durdurulan 10 kişi gözaltına alınırken, yapılan üst aramalarında; 17 gram metamfetamin, 20 gram esrar, 1100 sentetik ecza maddesi olarak bilinen uyuşturucu hap, 7 silah ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 650 TL, 100 Euro ve 14 Dolar ele geçirildi.

175 dosyadan aranıyordu, İzmir’de yakalandı - 3

Bölgede çalışmalarına sürdüren polis ekipleri, sokakta bulunan bir motosikleti çalmaya çalışan 2 şüpheliyi de suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

175 dosyadan aranıyordu, İzmir’de yakalandı - 4

175 DOSYADAN ARANIYORDU, YAKALANDI

Ara sokaklarda devriye atan ekipler, E.K.’yi şüpheli hareketlerde bulunması üzerine durdurdu.

Yapılan kontrollerde E.K.’nin 175 dosyadan arandığı ve hakkında 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan E.K. polis merkezine götürülürken, işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.

175 dosyadan aranıyordu, İzmir’de yakalandı - 5
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