18-19 Şubat Okullar tatil mi oldu, hangi illerde? Bugün okullar tatil mi? Kar tatili olan il ve ilçeler

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

18 Şubat Salı günü, yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Özellikle Karadeniz’de Sinop, Kastamonu, Samsun, Çorum, Amasya, Ordu, Tokat gibi illerin iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.



Kastamonu Valiliği tarafından yapılan açıklamada yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 18 Şubat Salı günü il merkezinde ” taşımalı eğitime” bir gün ara verildiği aktarıldı.



Sinop Valiliği tarafından yapılan duyuruda ise benzer şekilde “Taşımalı Eğitim Öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı. Ayrıca kamu görevlisi engelliler, hamileler ve ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan 17 Şubat Salı günü 1 gün idari izinli olacak.

Samsun'da ise 19 Mayıs, Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak, Ladik, Salıpazarı ve Vezirköprü ilçelerindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü Alaçam, Atakum, Bafra, Canik, İlkadım ile Tekkeköy ilçelerinde de taşımalı eğitim yapılmayacağı bildirildi.