18-19 Şubat Okullar tatil mi oldu, hangi illerde? Bugün okullar tatil mi? Kar tatili olan il ve ilçeler
Yurt genelinde hava sıcaklıklarında yaşanan ani düşüşün ardından kar tatili haberleri gelmeye başladı. Okulların tatil olmasıyla ilgili alınan kararlar o ilin valilikleri tarafından alınıyor. Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası Sinop, Kastamonu, Samsun, Çorum, Amasya, Ordu, Tokat gibi illerde etkili olacak. Kastamonu Valiliği, Sinop Valiliği ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okulların durumuna ilişkin yeni açıklamalar geldi. 19 Şubat Çarşamba günü ise kar yağışının İstanbul’da etkili olması bekleniyor. İstanbul’da geçtiğimiz hafta 1 gün süreyle kar tatili ilan edilmişti. Peki 18-19 Şubat okullar tatil mi, hangi illerde? İşte, okullarda son durum…
Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı bölgelerde yaşanabilecek aksiliklerin önüne geçilmesi için eğitim öğretim faaliyetlerine ara veriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı okulların kar tatili olmasına ilişkin değerlendirmede bulunmazken tatil kararı ilgili valilik tarafından alınıyor. Kar yağışı sebebiyle iki ilde eğitim öğretim faaliyetlerine 18 Şubat Salı günü ara verildiği duyuruldu. Samsun Valiliği ise meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Peki Bugün okullar tatil mi? 18 Şubat okul var mı, yok mu? İşte, kar tatiliyle ilgili son dakika gelişmeleri…