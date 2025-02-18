18-19 Şubat Okullar tatil mi oldu, hangi illerde? Bugün okullar tatil mi? Kar tatili olan il ve ilçeler

Yurt genelinde hava sıcaklıklarında yaşanan ani düşüşün ardından kar tatili haberleri gelmeye başladı. Okulların tatil olmasıyla ilgili alınan kararlar o ilin valilikleri tarafından alınıyor. Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası Sinop, Kastamonu, Samsun, Çorum, Amasya, Ordu, Tokat gibi illerde etkili olacak. Kastamonu Valiliği, Sinop Valiliği ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okulların durumuna ilişkin yeni açıklamalar geldi. 19 Şubat Çarşamba günü ise kar yağışının İstanbul’da etkili olması bekleniyor. İstanbul’da geçtiğimiz hafta 1 gün süreyle kar tatili ilan edilmişti. Peki 18-19 Şubat okullar tatil mi, hangi illerde? İşte, okullarda son durum…

18-19 Şubat Okullar tatil mi oldu, hangi illerde? Bugün okullar tatil mi? Kar tatili olan il ve ilçeler - 1

Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı bölgelerde yaşanabilecek aksiliklerin önüne geçilmesi için eğitim öğretim faaliyetlerine ara veriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı okulların kar tatili olmasına ilişkin değerlendirmede bulunmazken tatil kararı ilgili valilik tarafından alınıyor. Kar yağışı sebebiyle iki ilde eğitim öğretim faaliyetlerine 18 Şubat Salı günü ara verildiği duyuruldu. Samsun Valiliği ise meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Peki Bugün okullar tatil mi? 18 Şubat okul var mı, yok mu? İşte, kar tatiliyle ilgili son dakika gelişmeleri…

TÜRKİYE HABERLERİ

18-19 Şubat Okullar tatil mi oldu, hangi illerde? Bugün okullar tatil mi? Kar tatili olan il ve ilçeler - 2

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

18 Şubat Salı günü, yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Özellikle Karadeniz’de Sinop, Kastamonu, Samsun, Çorum, Amasya, Ordu, Tokat gibi illerin iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Kastamonu Valiliği tarafından yapılan açıklamada yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 18 Şubat Salı günü il merkezinde ” taşımalı eğitime” bir gün ara verildiği aktarıldı.

Sinop Valiliği tarafından yapılan duyuruda ise benzer şekilde “Taşımalı Eğitim Öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı. Ayrıca kamu görevlisi engelliler, hamileler ve ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan 17 Şubat Salı günü 1 gün idari izinli olacak.

Samsun'da ise 19 Mayıs, Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak, Ladik, Salıpazarı ve Vezirköprü ilçelerindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Alaçam, Atakum, Bafra, Canik, İlkadım ile Tekkeköy ilçelerinde de taşımalı eğitim yapılmayacağı bildirildi.

18-19 Şubat Okullar tatil mi oldu, hangi illerde? Bugün okullar tatil mi? Kar tatili olan il ve ilçeler - 3

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLABİLİR

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul'da okulların durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kandilli Mühendisi " İstanbul'da kar kalınlığı 5 ila 30 santimetre arasında olacak yerler olabilir. Çamlıca, Karlıtepe gibi noktalarda kar kalınlığı 30 santimetreye çıkabilir. İstanbul'un her tarafında kar topu oynanacak bir kar kalınlığının olmasını bekliyoruz. Perşembe ve cuma okulların tatil olması ihtimali var. Gece sıcaklıklar denize uzak ilçelerde eksi 4'e kadar düşebilir. Uzun zamandır böyle bir soğuk hava dalgası gelmemişti. Deniz suyu sıcaklıkları da düştü. Bu durum kar yağışının durumunu daha artırdı. İstanbul'un her tarafının beyaz olmasını bekliyoruz." dedi. 

18-19 Şubat Okullar tatil mi oldu, hangi illerde? Bugün okullar tatil mi? Kar tatili olan il ve ilçeler - 4

SAMSUN'DA BAZI İLÇELERDE OKULLAR TATİL OLDU

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle 19 Mayıs, Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak, Ladik, Salıpazarı ve Vezirköprü ilçelerindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi.

Alaçam, Atakum, Bafra, Canik, İlkadım ile Tekkeköy ilçelerinde de taşımalı eğitim yapılmayacağı bildirildi.

18-19 Şubat Okullar tatil mi oldu, hangi illerde? Bugün okullar tatil mi? Kar tatili olan il ve ilçeler - 5

YARIN İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji hava durumu raporuna göre yurt genelinde Sibirya’dan gelen soğuk hava etkili olacak. Ankara ve İstanbul’da bugün karla karışık yağmur yarın ise kar yağışının etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 8 ila 12 derece arasında düşmesi beklenirken İstanbul Valiliği ve Ankara Valiliği uyarılarda bulundu.

İstanbul’da 19 Şubat Çarşamba günü okulların tatil olmasına ilişkin bir karar bulunmuyor. Hava durumu değerlendirmelerinin ardından İstanbul Valiliği tarafından alınan kararın açıklanması bekleniyor.

18-19 Şubat Okullar tatil mi oldu, hangi illerde? Bugün okullar tatil mi? Kar tatili olan il ve ilçeler - 6
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