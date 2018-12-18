18 Aralık 2018 Tarihte bugün neler oldu?
ntv.com.tr
18 Aralık’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 18 Aralık’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?
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1
18 Aralık 1111
İslam düşünürü İmam Gazali öldü.
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2
18 Aralık 1482
Gedik Ahmet Paşa, II. Bayezıd tarafından idam ettirildi.
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3
18 Aralık 1865
Amerika Birleşik Devletleri köleliği kaldırdı.
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4
18 Aralık 1923Yunan Kralı Konstantin, oğlu II. George lehine tahtından feragat ettiğini açıklayarak, ülkesini terk etti.
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5
18 Aralık 1955Türk Milli Futbol Takımı, Portekiz'i 3-1 yendi.
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6
18 Aralık 1956
Japonya, Birleşmiş Milletlere kabul edildi.
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7
18 Aralık 2018''Kwai Köprüsü (The Bridge on the River Kwai)" filminin ilk gösterimi New York'ta yapıldı.
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8
18 Aralık 1969Yavuz zırhlısı sökülmek üzere Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna satıldı.
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18 Aralık 1969
İngiltere Parlamentosu cinayet suçlarında ölüm cezasını kaldırdı.
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18 Aralık 1975Gölcük Tersanesi'nde ilk Türk denizaltısının yapımına başlandı.
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18 Aralık 1980Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) İstanbul davası başladı. Davanın bin 477 sanığı vardı.
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18 Aralık 1983
Erdal İnönü, SODEP Genel Başkanı oldu.
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18 Aralık 2002
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Necip Hablemitoğlu, evinin önünde suikaste kurban gitti.
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18 Aralık 2011Kuzey Kore lideri Kim Jong İl, hayatını kaybetti.
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18 Aralık 2018
Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu Göktürk-2, Çin'deki Jiguan Fırlatma Üssü'nden Türkiye saati ile 18.13'te uzaya fırlatıldı.
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18 Aralık 2018Libya'daki krizin sona erdirilmesi için "Libya Siyasi Antlaşması" imzalandı.
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18 Aralık 2016Trabzonspor'un maçlarını oynayacağı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin açılışı yapıldı.
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18 Aralık 2018Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 9'a karşı 128 oyla kabul edildi.