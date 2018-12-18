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18 Aralık 2018 Tarihte bugün neler oldu?

ntv.com.tr

18 Aralık’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 18 Aralık’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?

  • 1

    18 Aralık 1111

    18 Aralık 1111

    İslam düşünürü İmam Gazali öldü.

  • 2

    18 Aralık 1482

    18 Aralık 1482

    Gedik Ahmet Paşa, II. Bayezıd tarafından idam ettirildi.

  • 3

    18 Aralık 1865

    18 Aralık 1865

    Amerika Birleşik Devletleri köleliği kaldırdı.

  • 4

    18 Aralık 1923

    18 Aralık 1923
    Yunan Kralı Konstantin, oğlu II. George lehine tahtından feragat ettiğini açıklayarak, ülkesini terk etti.
  • 5

    18 Aralık 1955

    18 Aralık 1955
    Türk Milli Futbol Takımı, Portekiz'i 3-1 yendi.
  • 6

    18 Aralık 1956

    18 Aralık 1956

    Japonya, Birleşmiş Milletlere kabul edildi.

  • 7

    18 Aralık 2018

    18 Aralık 2018
    ''Kwai Köprüsü (The Bridge on the River Kwai)" filminin ilk gösterimi New York'ta yapıldı.
  • 8

    18 Aralık 1969

    18 Aralık 1969
    Yavuz zırhlısı sökülmek üzere Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna satıldı.
  • 9

    18 Aralık 1969

    18 Aralık 1969

    İngiltere Parlamentosu cinayet suçlarında ölüm cezasını kaldırdı.

  • 10

    18 Aralık 1975

    18 Aralık 1975
    Gölcük Tersanesi'nde ilk Türk denizaltısının yapımına başlandı.
  • 11

    18 Aralık 1980

    18 Aralık 1980
    Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) İstanbul davası başladı. Davanın bin 477 sanığı vardı.
  • 12

    18 Aralık 1983

    18 Aralık 1983

    Erdal İnönü, SODEP Genel Başkanı oldu.

  • 13

    18 Aralık 2002

    18 Aralık 2002

    Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Necip Hablemitoğlu, evinin önünde suikaste kurban gitti.

  • 14

    18 Aralık 2011

    18 Aralık 2011
    Kuzey Kore lideri Kim Jong İl, hayatını kaybetti.
  • 15

    18 Aralık 2018

    18 Aralık 2018

    Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu Göktürk-2, Çin'deki Jiguan Fırlatma Üssü'nden Türkiye saati ile 18.13'te uzaya fırlatıldı. 

  • 16

    18 Aralık 2018

    18 Aralık 2018
    Libya'daki krizin sona erdirilmesi için "Libya Siyasi Antlaşması" imzalandı.
  • 17

    18 Aralık 2016

    18 Aralık 2016
    Trabzonspor'un maçlarını oynayacağı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin açılışı yapıldı.
  • 18

    18 Aralık 2018

    18 Aralık 2018
    Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 9'a karşı 128 oyla kabul edildi.
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