18 ev tahliye edildi: İftar saatinde yaşadıklarını kıyamete benzettiler

Heyelanda evi zarar gören ve heyelanın yaşandığı o anları anlatan İsmail Hakkı Bayrak, komşularının kendilerini uyardığını dile getirerek "Tam iftar saatiydi, telefonumda diğer odada sessizdeydi. Hiç haberim olmadı. Yukarıdan geliyor afet ama hiç haberimiz yok. Komşular bağırdı bize ‘Evden çıkın’ diye ama biz duymadık. Evin arka kısmına kadar geldiğinde eşim ne oluyor diye bir dışarıya baktı ki bize işaret ettiler ‘Evden çıkın’ diyerek. Biz de hemen çıktık evden. Arkamızdan evin kapısını doldurdu. Komşumuzun evine sığındık ve o gece misafir olduk" dedi.

Evlerinin tahliye edildiğini ancak köyde bulunan hayvanları için her gün ilçe merkezine gidip gelmek zorunda kaldığını kaydeden Bayrak "AFAD’dan geldiler ve burayı boşaltın dediler. Çalışma yapmak üzere yeniden geleceklerini söylediler. Şuanda oturma müsaadesi yok. Ardeşen merkezde kalıyoruz. Her gün inip geliyoruz. Ahırda hayvanımız var, merkezde bağlayacak yer yok. Ne yapacağız bizde bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.





