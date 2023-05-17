18 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor (17 Mayıs 2023 hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları yağışla birlikte iç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece düşecek. MGM tarafından 18 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu....

18 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor (17 Mayıs 2023 hava durumu) - 1

Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu (Karaman hariç), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Bartın, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

TÜRKİYE HABERLERİ

18 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor (17 Mayıs 2023 hava durumu) - 2

Yağışların; Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bolu ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkların batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

18 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor (17 Mayıs 2023 hava durumu) - 3

18 İL İÇİN 'SARI' UYARI

Meteoroloji'nin 'sarı' kodla uyardığı 18 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor. 

MGM'den yapılan uyarıda, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bolu, Bursa, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Bilecik, Yalova ve Düzce'de vatandaşların oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi. 

18 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor (17 Mayıs 2023 hava durumu) - 4

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Ankara Valiliği, kentte bugünden itibaren kuvvetli yağış beklendiğini ve ani sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini duyurdu.

18 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor (17 Mayıs 2023 hava durumu) - 5

BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde İstanbul, Kırklareli, Bursa, Yalova ve Bilecik çevrelerinde; öğleden sonra bölgenin güney ve batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 24°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ve öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 24°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 21°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 25°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 

18 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor (17 Mayıs 2023 hava durumu) - 6

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 28°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde kuzey ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

18 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor (17 Mayıs 2023 hava durumu) - 7

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri çok bulutlu, Göller Yöresinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

K.MARAŞ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu; kuzeybatı kesimleri ile öğleden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

18 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor (17 Mayıs 2023 hava durumu) - 8

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bolu ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

18 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor (17 Mayıs 2023 hava durumu) - 9

17 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin, gece saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

18 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor (17 Mayıs 2023 hava durumu) - 10

18 MAYIS 2023 PERŞEMBE HAVA DURUMU

DOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı bulutlu

IĞDIR °C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

18 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor (17 Mayıs 2023 hava durumu) - 11

19 MAYIS 2023 CUMA HAVA DURUMU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

18 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor (17 Mayıs 2023 hava durumu) - 12

20 MAYIS 2023 CUMARTESİ HAVA DURUMU

18 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor (17 Mayıs 2023 hava durumu) - 13

21 MAYIS 2023 PAZAR HAVA DURUMU

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