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18 Mart altın fiyatları alış - satış: Bugün altın ne kadar oldu? Canlı gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları

Altın fiyatları piyasalar tarafından anlık olarak takip ediliyor. Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı salı gününe satış fiyatı 3.549 TL'den başladı. Çeyrek altın satış fiyatı ise 5.866 TL oldu. Son dakika altın alış ve satış fiyatları 17 Mart...

18 Mart altın fiyatları alış - satış: Bugün altın ne kadar oldu? Canlı gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları - 1

Altında son durum piyasaların ve yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Son haftalarda dikkat çeken bir artış yakalayan altın fiyatlarında güncel durum anlık olarak izleniyor. Altının ons fiyatı, gram, çeyrek, yarım, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatları bugün ne kadar oldu?

TÜRKİYE HABERLERİ

18 Mart altın fiyatları alış - satış: Bugün altın ne kadar oldu? Canlı gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları - 2

ALTIN FİYATLARI 18 MART SON DURUM

Ons altın alış fiyatı: 3.012 TL / satış fiyatı: 3.012 TL
Gram altın alış fiyatı: 3.548 TL / satış fiyatı: 3.548 TL

18 Mart altın fiyatları alış - satış: Bugün altın ne kadar oldu? Canlı gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları - 3

Çeyrek altın alış fiyatı: 5.818 TL / satış fiyatı: 5.865 TL
Yarım altın alış fiyatı: 11.635 TL / satış fiyatı: 11.732 TL

18 Mart altın fiyatları alış - satış: Bugün altın ne kadar oldu? Canlı gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları - 4

Tam altın alış fiyatı: 22.708 TL / satış fiyatı: 23.152 TL
Cumhuriyet altını alış fiyatı: 23.200 TL / satış fiyatı: 23.366 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI

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