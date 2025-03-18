18 Mart altın fiyatları alış - satış: Bugün altın ne kadar oldu? Canlı gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları
Altın fiyatları piyasalar tarafından anlık olarak takip ediliyor. Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı salı gününe satış fiyatı 3.549 TL'den başladı. Çeyrek altın satış fiyatı ise 5.866 TL oldu. Son dakika altın alış ve satış fiyatları 17 Mart...
Altında son durum piyasaların ve yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Son haftalarda dikkat çeken bir artış yakalayan altın fiyatlarında güncel durum anlık olarak izleniyor. Altının ons fiyatı, gram, çeyrek, yarım, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatları bugün ne kadar oldu?