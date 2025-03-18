18 Mart altın fiyatları alış - satış: Bugün altın ne kadar oldu? Canlı gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları

Altında son durum piyasaların ve yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Son haftalarda dikkat çeken bir artış yakalayan altın fiyatlarında güncel durum anlık olarak izleniyor. Altının ons fiyatı, gram, çeyrek, yarım, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatları bugün ne kadar oldu?